Американский бизнес Европе: «Забудьте про дешевый газ»

США добились своего и стали главным поставщиком газа в Европу. Они заменили дешевый трубный газ из России своим дорогим сжиженным газом (СПГ) и теперь свысока советуют попавшим в безвыходное положение европейцам забыть о дешевом российском и американском газе и потуже затягивать пояса. Об этом в частности заявил Чариф Суки, соучредитель и гендиректор крупной техасской газовой компании Tellurian, которая и производит СПГ, отправляемый сейчас в больших количествах в Старый Свет. Европейские страны добровольно отказались от российского газа и теперь должны привыкать к сжиженному газу из Америки, который стоит вдвое дороже, пишет Business Insider.

«Из-за инфляции дни, когда газ можно было получить по воде по 4-5 долларов (за МВт-час), остались в прошлом,- заявил Чариф Суки на Energy Intelligence Forum, который проходит сейчас в Лондоне.- Теперь необходимо рассчитывать на 10-12 долларов».