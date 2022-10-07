Американский бизнес Европе: «Забудьте про дешевый газ»

США добились своего и стали главным поставщиком газа в Европу. Они заменили дешевый трубный газ из России своим дорогим сжиженным газом (СПГ) и теперь свысока советуют попавшим в безвыходное положение европейцам забыть о дешевом российском и американском газе и потуже затягивать пояса. Об этом в частности заявил Чариф Суки, соучредитель и гендиректор крупной техасской газовой компании Tellurian, которая и производит СПГ, отправляемый сейчас в больших количествах в Старый Свет. Европейские страны добровольно отказались от российского газа и теперь должны привыкать к сжиженному газу из Америки, который стоит вдвое дороже, пишет Business Insider.
«Из-за инфляции дни, когда газ можно было получить по воде по 4-5 долларов (за МВт-час), остались в прошлом,- заявил Чариф Суки на Energy Intelligence Forum, который проходит сейчас в Лондоне.- Теперь необходимо рассчитывать на 10-12 долларов».
Европу ждет предстоящей зимой глубочайший газовый кризис. Сейчас европейцы пытаются заместить поставки российского газа по закрытому газопроводу «Северный поток 1». После прекращения поставок цены на газ предсказуемо взлетели. На прошлой неделю ситуацию еще больше осложнили взрывы на обеих очередях газопровода «Северный поток». Базовые голландские газовые фьючерсы 5 октября выросли на 0,6% и сейчас стоят 163 евро за МВт-час на индексе ICE.
В первой половине года США стали основным поставщиком газа не только в Европу, но и, по данным Международного энергетического агентства (IEA) во всем мире. В январе-сентябре 2022 года доля американского сжиженного газа (СПГ) превысила 70% в газовом балансе Старого Света. Но глава IEA Фатих Бирол предупредил, что в следующем году ситуация с газом будет еще сложнее, потому что в Китае, скорее всего, будут отменены ограничения, вызванные вспышками пандемии. Пекин подключится к охоте за «голубым топливом» и еще больше усилит и без того высокую конкуренцию на газовых рынках.
«В 2023 году ситуация с газом будет сложная,- заявил Бирол на прошлой неделе.- Может быть, даже сложнее, чем в этом году. Если китайская экономика восстановится, то Европа не сможет получать столько же сжиженного газа, сколько она получает сейчас».
Европа, по словам греческого премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса, сейчас уже платит за газ вдвое-втрое больше, чем раньше.
Глава Tellurian Суки подчеркнул, что европейские инвестиции в газовые проекты на территории США помогут европейцам «застолбить» американский СПГ. В газовые проекты, особенно в Луизиане и Техасе уже закачаны миллиарды долларов, но отрасль будет рада дополнительным деньгам, подчеркнул он.
«Европа тратит от 500 до 600 млрд долларов на субсидии для своих потребителей,- объяснил Чариф Суки участникам конференции в Лондоне.- За незначительную часть этих денег они могут получить долгосрочный доступ к американскому газу. В Соединенных Штатах на 100 млрд долларов проектов со сжиженным газом, которые уже одобрены, но еще не получили финансирования. Если хотите контролировать ресурсы, инвестируйте».
По прогнозу консалтинговой компании Rystad Energy СПГ-сектор может рассчитывать в 2024 году на 42 млрд долларов инвестиций.