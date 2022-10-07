Диверсиям вопреки: нефтегаз поддержит дивидендами бюджет и рынок

Пятница стала для инвесторов последним денем для попадания в реестр акционеров ПАО «Газпром» и ПАО «Татнефть», имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2022 года. С понедельника бумаги данных компаний будут торговаться уже без вышеуказанной возможности.



Стоит отметить, что «Газпром» выплатит 51,03 рубля на одну акцию, что предполагает доходность около 24,2%. Общий объем дивидендных выплат составит 1 трлн 208,059 млрд рублей. Это половина от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» за первое полугодие 2022 года согласно международным стандартам финансовой отчетности. Данный объем дивидендов является рекордно высоким в истории компании и всего российского фондового рынка.

«Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, назначено 24 октября 2022 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 15 ноября 2022 года», — сообщает пресс-центр «Газпрома».

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В свою очередь «Татнефть» выплатит 32,71 рубля на каждую обыкновенную или привилегированную акцию, указано на сайте компании. Это означает потенциальную доходность примерно 8%.

В свете текущих геополитических и экономических событий, к которым относятся диверсии на системе газопроводов «Северный поток», введение на очередной санкционной волне странами Запада потолка цен на российскую нефть, сокращение нефтедобычи членами ОПЕК+, а также общий биржевой тренд последних дней на просадку отечественных нефтегазовых компаний, ранее принятые решения о выплатах, кажутся не совсем однозначными. Тем более, что тот же «Газпром» в конце июня отказался выплачивать акционерам дивиденды за 2021 год.

Тогда представитель компании, комментируя решение, вызвавшее волну негатива со стороны биржевиков, указал на то, что приоритеты естественного монополиста в будущем будут смещены от выплаты дивидендов в сторону реализации инвестиционной программы, в которой значительное место уделяется газификации регионов и подготовка к зимнему периоду. Однако сейчас акционеры свое все-таки получат.

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в комментарии «Эксперту» поддержал стратегическое решение компаний платить, несмотря на определенные риски.

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«Следует отметить, что у “Газпрома” в этот раз очень большие выплаты, они поддержат отечественный рынок, который достаточно скромно живет без инвесторов из недружественных стран. Вообще, мое мнение, что выплата дивидендов — это очень хорошо в плане того, что и “Газпром”, и “Татнефть” показывают: нам не наплевать, сколько стоят наши бумаги. Конечно, существует риск для нефтегазового сектора в части ужесточения налогов. То есть оно будет, но пока не совсем ясно, в какой форме. Бюджет у нас на ближайшие три года дефицитный, и, как всегда, есть два варианта направления в него средств: либо через налоги, либо через дивиденды. Потому что доля государства в нефтегазе очень большая. Я, все-таки, сторонник дивидендов. Во-первых, это правильно с точки зрения рынка. Во-вторых, у нас 20 млн частных брокерских счетов на Мосбирже, а основная капитализация нашего фондового рынка — это именно нефтегазовый сектор», — отметил эксперт.

В целом согласен с такой точкой зрения и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, подчеркнувший, что “Газпром” по большому счету задолжал акционерам еще с июня. «Платить — правильное на самом деле решение. Потому что сейчас большая часть дивидендов все равно останется в стране», — заявил он «Эксперту».

Тот факт, что держателям американских депозитарных расписок (АДР), большинство из которых составляют юридические и физические лица из Евросоюза и Соединенных Штатов, принадлежит до 16% газпромовских акций не кажется директору ФЭР в данном контексте негативным моментом.

«Чем дольше мы продолжаем оставаться в цивилизованном русле, тем лучше. Взаимодействие с остальным миром сейчас дорогого стоит. Конечно, можно по максимуму “отморозится”, но сохранять остатки чего-то корпоративного — это даже полезно. Чем больше игроков остается на нашем рынке, тем выгоднее нам», — отметил Сергей Пикин, добавив, что даже с учетом выплаты дивидендов средств на внутренние инфраструктурные проекты, такие, как газификация регионов, тому же «Газпрому» должно хватить, так как цена вопроса в этом случае сильно меньше цены любого из вопросов, связанных с внешними инвестпроектами.