Эксперты: отсрочка по выплатам кредитов и обязательств по грантам для МСП поддержит бизнес

Предложение Минэкономразвития отсрочить выплату кредитов и выполнение обязательств по грантам и субсидиям для собственников малого и среднего бизнеса до демобилизации –правильные действия со стороны правительства. Такая мера поддержки позволит сохранить предприятия и рабочие места, считают эксперты и представители бизнеса.

«Считаю, что предложение Минэкономики отложить обязательства владельцев бизнеса до демобилизации — это необходимая мера поддержки МСП в текущих реалиях. Смягчение условий данных выплат, а также возможность продления кредитного договора по микрозаймам — это правильные действия со стороны правительства, благодаря которым компании смогут продолжать свою работу. Все это существенно смягчает финансово-экономические последствия мобилизации для МСП», - отметил эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения "ОПОРА РОССИИ" Сергей Елин.

Как рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в секторе малого и среднего бизнеса столицы работают более 3 млн человек и меры поддержки такие как льготные кредиты, гранты, субсидии востребованы у предпринимателей.

«Льготные кредиты на сумму около 85 миллиардов рублей уже получили почти 7,5 тысячи организаций МСП. Кроме того, гранты и субсидии на компенсацию затрат на развитие деятельности, на создание точек общественного питания быстрого обслуживания, а также на создание проектов по импортозамещению, оплату патентов, пилотные тестирования и другие расходы получили около тысячи субъектов МСП на общую сумму почти 2 миллиарда рублей», - сказал вице-мэр.

До сих пор столкновений военных и экономических интересов государства в таком объеме просто не происходило, заметила член совета МРО «Деловая Россия», генеральный директор ООО «Региональная юридическая компания» Наталья Демченко. «Это правильная мера поддержки для МСП, так как пакет Минэкономики может снять наиболее распространенные вопросы о влиянии мобилизации на обязательства собственников малых и средних компаний, в которых власти до сих пор видят источник будущего развития привлекательной инвестиционной и предпринимательской среды в РФ, а не мобилизационный ресурс. Однако реальное влияние участия их в военной операции позже может потребовать, очевидно, гораздо более масштабных правок в регуляторных актах», - сказала она.

Поддержка предпринимателей в это непростое время просто необходима, подчеркнул основатель сервиса «ЯЗАНЯТ», член совета Московского отделения «ОПОРА РОССИИ» Павел Зюков. «Это позволит сохранить предприятия, рабочие места. Господдержка позволит отчасти стабилизировать ситуацию в МСП и не допустить тяжелых социально-экономических последствий в случае невозможности своевременного исполнения обязательств предпринимателями в связи с мобилизацией», - считает Зюков.

Инициативы Минэкономики чрезвычайно важны как для кредиторов, так и для заемщиков, уверен независимый экономист Андрей Бархота. «Имплементация указанных предложений совместно с управлением государственными программами финансирования субьектов МСП - всеохватывающая задача, поэтому принципиальное значение имеет сохранение всех инструментов и рычагов воздействия на ситуацию с целью смягчения колебаний на рынке труда и сохранение высокого уровня занятости», - подчеркнул он.

Предложения Минэкономики - пример взвешенного государственного подхода исполнительной власти в условиях мобилизационного периода, считает президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

«Я убежден, что для предпринимателей необходимо исключить риск попадания в число недобросовестных заемщиков или налогонеплательщиков из-за честного исполнения конституционного долга по защите родины. Уверен, что подобные решения будут при необходимости приниматься властями и по вопросам сдачи налоговой отчетности, социальных выплат и других сторон жизни делового сообщества. МТПП также выдвигает предложения создания на базе торгово-промышленных палат реестра добросовестных квалифицированных управляющих, которым предприниматели могли бы по желанию передавать управление своим бизнесом на время своего участия в специальной военной операции», - предложил глава МТПП.