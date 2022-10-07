Эрдоган выразил желание встретиться с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил желание провести в ближайшие дни встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я позравил Путина, а он поблагодарил за наше посредничество в текущем процессе, – цитирует Эрдогана агентство «Интерфакс». – Кроме того, было бы хорошо, если бы мы смогли провести подробную встречу по нашим отношениям в течение 3-4 дней».

Как подчеркнул президент Турции, если российский лидер сможет приехать на саммит Содружества, который пройдёт на следующей неделе в Астане, то вероятно получится провести двусторонние переговоры, а также переговоры по России и Украине.

«У нас были договоренности. У нас будут контакты как по телефону, так и в Азии», – подчеркнул Эрдоган.

Напомним, 7 октября президенты РФ и Турции провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили последние события на Украине, а также вопросы, которые способствуют улучшению отношений между Москвой и Анакарой.

Как писал «Эксперт», в конце сентября Эрдоган заявил, что, если президент РФ Владимир Путин «что-то задумал, он так и сделает». При этом, говоря о состоявшихся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумах, президент Турции признался, что он обеспокоен тем, что эти территории вошли в состав РФ.

Ранее Эрдоган заявил, что, по его мнению, Москва стремится как можно скорее закончить спецоперацию на Украине. В интервью американскому телеканалу PBS он отметил, что в сложившейся ситуации «в первую очередь очень важна позиция России».

Глава Турции также признал, что в настоящий момент «дела идут достаточно проблематично» и подчеркнул, что «стремится к тому, чтобы битва на Украине завершилась миром. Кроме того, он заявил, что не теряет надежды организовать встречу Путина с Зеленским.

