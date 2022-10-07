Германии грозит «британское фиаско»

Немцам сейчас не позавидуешь – редкий день в Германии обходится без какого-нибудь прогноза, в подавляющем большинстве, негативного. Не успели жители Германии порадоваться созданию фонда поддержки населения и бизнеса от последствий роста цен на газ и электроэнергию в размере 200 млрд евро, объявленного канцлером Шольцом на этой неделе, как появилось предостережение, что он может спровоцировать обвал наподобие того, что произошел недавно на туманном Альбионе.
Экономисты американского Citibank считают, что план борьбы с энергетическим кризисом в Германии может снизить инфляцию на 2% в следующем году, но они едва ли как-нибудь помогут в борьбе с нависшей над Европой в целом и Германией в частности рецессией.
«Главная опасность заключается в том, что примеру (Берлина) могут последовать и другие европейцы»,- цитирует CNBC Кристиана Шульца, заместителя главного экономиста по Европе в City.
При этом Шульц считает правомерным сравнение создания фонда поддержки Берлином с налоговыми послаблениями, принятыми в Великобритании и едва не приведшими к финансовому коллапсу Соединенного Королевства. Для спасения фунта стерлингов, к примеру, Bank of England пришлось срочно активизировать программу закупки гособлигаций на 65 млрд фунтов.
Citi также считает, что немецкая программа борьбы с энергетическим кризисом может вынудить ЕЦБ ужесточить монетарную политику, что может спровоцировать резкий рост процентных ставок по гособлигациям в еврозоне.
Кстати, правительство Шольца критикуют не только за границами Германии, но и в самой стране. Причем, вполне себе государственная организация – Федеральный аудиторский суд ФРГ, члены которого считают, что фонд поддержки нарушает налоговое законодательство Германии.
Едва ли очередной негативный прогноз экономистов, на этот раз из-за океана, как-то повлияет на мрачное, в целом, настроение немцев. Berenberg Economics, например, подчеркивает, что доверие потребителей в Германии и в целом в еврозоне упало до рекордно низкого уровня, что, утверждают многие экономисты, является «прелюдией рецессии». Ждет рецессию в следующем году и Институт экономических исследований в Мюнхене, который прогнозирует падение объема инвестиций в 23-м году на 25%.
Глава ЕЦБ Кристина Лагард заявила на международном экономическом форуме во Франкфурте, что недавний подъем учетной ставки на рекордные для ФРГ 0,75% является только «первым шагом» в долгом пути к возвращению в среднесрочной перспективе к инфляции на уровне 2%.