Германии грозит «британское фиаско»

Немцам сейчас не позавидуешь – редкий день в Германии обходится без какого-нибудь прогноза, в подавляющем большинстве, негативного. Не успели жители Германии порадоваться созданию фонда поддержки населения и бизнеса от последствий роста цен на газ и электроэнергию в размере 200 млрд евро, объявленного канцлером Шольцом на этой неделе, как появилось предостережение, что он может спровоцировать обвал наподобие того, что произошел недавно на туманном Альбионе.

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Экономисты американского Citibank считают, что план борьбы с энергетическим кризисом в Германии может снизить инфляцию на 2% в следующем году, но они едва ли как-нибудь помогут в борьбе с нависшей над Европой в целом и Германией в частности рецессией.

«Главная опасность заключается в том, что примеру (Берлина) могут последовать и другие европейцы»,- цитирует CNBC Кристиана Шульца, заместителя главного экономиста по Европе в City.

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При этом Шульц считает правомерным сравнение создания фонда поддержки Берлином с налоговыми послаблениями, принятыми в Великобритании и едва не приведшими к финансовому коллапсу Соединенного Королевства. Для спасения фунта стерлингов, к примеру, Bank of England пришлось срочно активизировать программу закупки гособлигаций на 65 млрд фунтов.

Citi также считает, что немецкая программа борьбы с энергетическим кризисом может вынудить ЕЦБ ужесточить монетарную политику, что может спровоцировать резкий рост процентных ставок по гособлигациям в еврозоне.

Кстати, правительство Шольца критикуют не только за границами Германии, но и в самой стране. Причем, вполне себе государственная организация – Федеральный аудиторский суд ФРГ, члены которого считают, что фонд поддержки нарушает налоговое законодательство Германии.

Едва ли очередной негативный прогноз экономистов, на этот раз из-за океана, как-то повлияет на мрачное, в целом, настроение немцев. Berenberg Economics, например, подчеркивает, что доверие потребителей в Германии и в целом в еврозоне упало до рекордно низкого уровня, что, утверждают многие экономисты, является «прелюдией рецессии». Ждет рецессию в следующем году и Институт экономических исследований в Мюнхене, который прогнозирует падение объема инвестиций в 23-м году на 25%.

Глава ЕЦБ Кристина Лагард заявила на международном экономическом форуме во Франкфурте, что недавний подъем учетной ставки на рекордные для ФРГ 0,75% является только «первым шагом» в долгом пути к возвращению в среднесрочной перспективе к инфляции на уровне 2%.