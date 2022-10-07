Губернатор Калужской области сообщил о взрыве беспилотника на военном аэродроме

На военном аэродроме «Шайковка» в Калужской области произошел взрыв.

Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, упал и взорвался беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы.

«Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе — нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, в настоящий момент причины инцидента выясняет работающая на месте ЧП следственно-оперативная группа.

«Шайковка» находится на западе Калужской области, это военный аэродром 1 класса, на нем дислоцируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк ВВС России.