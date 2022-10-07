Инвесторам дали еще месяц на конвертацию расписок и перевод бумаг в РФ

Инвесторы могут подать заявление на принудительную конвертацию депозитарных расписок в российские акции до 10 ноября 2022 года включительно. Дополнительный месяц предоставляется также тем, кто хочет перевести ценные бумаги РФ из иностранного депозитария в российский в принудительном порядке. Об этом сообщил Центробанк со ссылкой на соответствующий закон, подписанный президентом РФ.

Статья по теме: ЦБ объявил о начале автоматической конвертации депозитарных расписок «Срок продлен для того, чтобы владельцы ценных бумаг успели собрать необходимые документы и подать заявление», — пояснили в пресс-службе ЦБ. Регулятор уточнил, что российские депозитарии должны будут открыть обратившимся инвесторам счета и зачислить на них российские ценные бумаги либо отказать в проведении операций до 24 ноября. Ранее ЦБ сообщал, что акции будут зачислены на счет депо держателя бумаг не позднее 25 октября.

