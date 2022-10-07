Инвесторы не зашли за дивидендами «Газпрома»

Российский рынок акций вновь перешел из набора высота к снижению. По итогам дня Индекс Мосбиржи потерял 3,8%, но потери Индекса за неделю куда меньше, они составили 0,6%.

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Возглавили нисходящий тренд рынка тяжеловесные акции «Газпрома», упавшие по итогам дня на 5,4%, а за неделю на 7,5%. Сегодня они последний день торговались с 51-рублевыми дивидендами, в понедельник торги этой бумагой начнутся с примерно таким же гэпом вниз, что даст отрицательный вклад в Индекс Мосбиржи в размере чуть менее 4%.

Очень часто в последний день, когда в «голубой фишке» еще учитываются дивиденды, на нее наблюдается повышенный спрос. Но с «Газпромом» сегодня ситуация вышла обратная: под вечер распродажи бумаги лишь усилились. Инвесторы категорически отказывались покупать более чем 25-процентную доходность акций «Газпрома».

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«Слабый интерес к бумагам “Газпрома” перед отсечкой связан с тем, что последующие несколько лет могут оказаться не столь тучными для компании, — полагает ведущий аналитик “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков. — Поэтому рассчитывать на высокую доходность будет сложно. Более того, необходимость разворота поставок на Восток потребует дополнительных инвестиционных вложений. Поскольку на рынке доминируют краткосрочные идеи, то столь длительный горизонт ожиданий не устраивает многих участников торгов».

В числе факторов, влияющих на интерес к бумаге, нужно упомянуть то, что «Газпром» теперь технически не сможет значимо увеличить поставки газа на самый высокомаржинальный для него европейский рынок, а также анонсированные в конце сентября планы Минфина повысить НДПИ и экспортные пошлины на газ, пусть и с оговоркой, что изъятие коснется только части «сверхдоходов».

Насчет ближайшего будущего акций «Газпрома» мнения аналитиков расходятся. Одни считают, что после утреннего гэпа в понедельник бумага может начать подрастать. Другие поводов для покупок не видят. Так называемую «справедливую стоимость» акции компании аналитики пока рассчитать не могут.

Но падением одного лишь «Газпрома» сегодня дело не ограничилось. Более 4% потеряли одни из вчерашних фаворитов - «Роснефть» и Сбербанк, а также присоединившаяся к ним Московская биржа.

Похоже, что после закрепления Индекса Мосбиржи под отметкой 2000 пунктов у крупных игроков сработали стопы, и они сократили позиции практически по всем высоколиквидным акциям.

Причем распродажи происходили на фоне растущей нефти, которая к закрытию основной сессии на Мосбирже подорожала почти на 4% до $98 за баррель.

Очень тревожная картина по «Норникелю». Бумага хоть и закрыла день чуть лучше рынка, потеряв «всего» 2,7%, но повторно начала тестировать техническую поддержку 12 тыс. руб. При позитивном внешнем фоне и неухудшении геополитики, в понедельник спекулянты будут пытаться купить бумагу «на отскок». В обратном случае, отметка 12 тыс. руб. будет пробита, и спекулянты попытаются утащить котировки в район 10 тыс. руб.

За неделю акции «Норникеля» снизились на 3,2%. Безоткатное падение капитализации ГМК наблюдается 4 недели подряд.

Небольшим ростом сегодня закрылись лишь несколько не очень ликвидных бумаг, пересчитать которых можно по пальцам двух рук.

О том, что нынешнее падение фондового рынка носило локальный и, наверное, в значительной степени спекулятивный характер, говорит ситуация на валютном рынке. В обозримой перспективе больших рисков прекращения торгов долларом и евро на Московской бирже нет, но инвесторы сегодня не спешили прятаться за долларом.

С утра наблюдался повышенный спрос на недружественную валюту, и какое-то время пара доллар-рубль торговалась выше сопротивления 61. Однако по итогам дня рубль подешевел к доллару всего на четверть процента. Основные торги закрылись около отметки 61 руб. за доллар.

Спокойно все было и на рынке облигаций: по итогам дня Индекс Мосбиржи гособлигаций снизился на небольшие 0,14%, но за неделю этот показатель подрос на 2,35%.