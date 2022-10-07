Криптовалюты падают в цене после хакерской атаки на блокчейн Binance

Криптовалюты падают в цене в ходе пятничных торгов после появления новостей о хакерской атаке на блокчейн Binance Coin (BNB), которая принадлежит крупнейшей криптовалютной бирже в мире Binance.

В частности, хакерский код был вычислен в мосту между блокчейнами. В настоящее время проблема уже устранена. Однако за время атаки злоумышленники заполучил 2 млн токенов BNB, что равняется примерно 568 млн долл.

На торгах в пятницу, 7 октября Binance Coin падает на 3,3%, до 284,59 долл. за токен. Курс биткойна снижается на 0,4%, до 19 969 долл., эфира – на 0,5%, до 1 356,75. Таким образом, с начала года биткойн потерял в цене уже 57%, эфир и того больше – 63,2%, передаёт агентство «Интерфакс».

Всего в текущем году во время хакерских атак на блокчейны было украдено примерно 2 млрд долл. Как известно, мосты между блокчейнами используются для передачи токенов между блоками и являются наиболее уязвимыми местами для хакерских взломов.

В настоящее время Binance сотрудничает со службами безопасности для того чтобы заморозить транзакции с украденными средствами в других местах.