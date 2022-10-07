Маткапитал: за второго и третьего надо бы доплатить

Быстрое старение населения Земли вынуждает искать новые подходы к улучшению демографической обстановки. Некоторые государства планируют решать эту проблему при помощи завоза мигрантов из менее развитых регионов мира, тогда как другие страны разрабатывают новые подходы по повышению рождаемости. В частности, в России еще в 2007 году появился материнский капитал, стимулирующий семейные пары заводить больше детей.

Как заявили эксперты НИУ ВШЭ, материнский капитал способствует повышению рождаемости. В частности, пишет ТАСС со ссылкой на исследование института, при увеличении размера выплаты на три прожиточных минимума интенсивность потока рождений вторых детей в семье вырастает на 2,1%. Причем важен тут не только факт выплаты, но и конкретная сумма, заявили экономисты под руководством доцента факультета экономических наук НИУ ВШЭ Елены Вакуленко.

Для получения этих сведений экономисты изучили данные нескольких опросов, которые проводились в рамках Российского мониторинга экономического положения (РМЭЗ). Они были организованы научными работниками Высшей школы экономики в промежутке между 2000 и 2019 годами. На вопросы ученых ответили свыше 22,5 тыс. женщин в возрасте от 17 до 47 лет, уже имеющих детей или потенциально планирующих их завести.

Расчеты показали, что программа материнского капитала привела к росту вероятности рождения второго ребенка, причем на вероятность его появления значительно влиял не только сам факт существования подобных выплат, но и их объем. В среднем, каждая индексация федерального маткапитала повышала вероятность появления второго ребенка в семье на 2,1%, а повышение региональных выплат влияло на рождаемость - на 4,2%.

И то, и другое, как отмечают экономисты, позволяет объяснить, почему рождаемость в России с 2015 года начала падать. Дело в том, что в 2016-2019 годах индексация материнского капитала не производилась. В 2020 году эту ситуацию исправили: выплаты стали индексировать ежегодно. Однако для дополнительного повышения рождаемости необходимо аналогичным образом наращивать и региональный материнский капитал, подытожили ученые.

Второй и третий ничем не хуже

Материнский капитал имеет несколько важнейших функций, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Прежде всего, он стимулирует рождение детей. В условиях многолетнего снижения реальных доходов населения и относительно невысокой средней зарплаты (62200 руб. в июле 2022 года, по данным Росстата), маткапитал – весьма существенное пособие. Сейчас оно составляет 524 500 руб. на первого ребёнка. Второй добавляет ещё 168 600 руб. Это весомая помощь на будущее, особенно актуальна возможность улучшения за счет него жилищных условий. Без маткапитала многие семьи могли бы вовсе не решиться на рождение ребёнка.

Это тем более важно, говорит эксперт, что в целом в России рождаемость сокращается с 2014 года. В частности, по данным Росстата, в первом полугодии 2022 года родилось 635,2 тыс. чел., что на 42,9 тыс. (на 6,3%) меньше, чем за тот же период 2021 года. Причём, в последнее время сокращение после нескольких лет стабилизации стало нарастать. Так, в первых полугодиях снижение рождаемости по следующим годам составляло: в 2019 году – 8,1%; в 2020 году – 5,4%; в 2021 году – 0,4%.

Снижение усилилось во многом и в результате пандемии, напоминает Гойхман. Минтруд прогнозирует уменьшение рождаемости до 2024 года. Причины – демографические и социальные. Снижается число женщин в возрасте 20–30 лет из-за малого числа рождений в трудных 1990-х – 2000-х годах. И сейчас высока неопределённость в перспективах доходов, стабильности, что во многом препятствует решению завести детей.

В таких условиях государственная поддержка за счёт маткапитала крайне важна, уверен аналитик. Кроме того, он даёт постепенное некоторое увеличение потребительского спроса, что стимулирует экономику в целом.

Маткапитал, предупреждает Гойхман, сам по себе не увеличит рождаемость. Но он способствует относительно меньшему её сокращению. Для воспроизводства численности населения необходимо увеличить не просто количество рождений, а число появления вторых и последующих детей в семьях. Поэтому стоило бы повысить сумму материнского капитала на таких детей, а она сейчас гораздо ниже, чем на первенца. Между тем, второй ребёнок ничуть не менее ценен, чем первый, и расходы на него немногим ниже.

Не рожаешь – плати

Анализ влияния материнского капитала на рождаемость детей, проведенный Высшей школой экономики, показал, что маткапитал является положительным психологическим фактором для тех родителей, которые задумываются о рождении детей, подтверждает глава Совета ТПП РФ по промышленно-финансовой и инвестполитике Владимир Гамза. Но в реальности маткапитал пока слабо влияет на повышение рождаемости в стране.

По мнению эксперта, решение демографической проблемы в России должно быть комплексным. В первую очередь, считает Гамза, необходимо мощное стимулирование рождаемости большого количества здоровых детей в благополучных семьях. В частности, государственный заказ на рождение и воспитание детей со всеми реально необходимыми социальными обязательствами бюджета.

Второй мерой, по словам эксперта, должно стать возложение необходимых социальных обязательств на граждан, не желающих брать на себя труд по рождению и воспитанию детей – дифференцированный налог на граждан, не имеющих детей или имеющих одного ребенка. Также, добавляет Владимир Гамза, нужна целевая программа значительной иммиграции в Россию здоровых и образованных специалистов.