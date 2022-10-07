В вопросе о запуске крупнейшего месторождения газа в Европе поставлена точка

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте поставил жирную точку в спорах относительно продолжения работы крупнейшего в Евросоюзе газового месторождения, расположенного вблизи голландского города Гронинген. Нидерланды окончательно и полностью прекращают добычу газа в Гронингене, заявил он на Европейском саммите в Праге, потому что бурение скважин провоцирует землетрясения в регионе.
Окончательного решения правительства королевства в Брюсселе ждали со страхом и надеждой. Дело в том, что Гронингенское газовое месторождение, одно из крупнейших в мире, было последней надеждой объединенной Европы на то, чтобы заменить российский газ. В годы расцвета Гронинген ежегодно давал более 40 млрд кубов «голубого топлива», т.е. обеспечивал потребность континента в нем на 10%. Однако теперь, пишет EURACTIV, о нем из-за землетрясений придется забыть.
Решение о закрытии Гронингенского месторождения принято в самый ответственный момент для общеевропейской энергетики. Доля газа из России в газовом балансе Европы снизилась с 41% до 7,5%. Европейские страны сейчас рыщут по всему свету в поисках альтернативного российскому газа. Ставка сделана на сжиженный газ (СПГ). Главным образом, по крайней мере, пока его привозят в Старый Свет из Нового.
Резкое снижение поставок российского газа считается специалистами главной причиной энергетического кризиса, заставившего взлететь цены на газ.
Марк Рютте рассказал журналистам, что не хочет продолжения добычи газа в Гронингене, и подчеркнул наличие консенсуса между европейскими лидерами о необходимости снижения цен на газ.
Обсуждение энергетического кризиса пройдет в Праге в пятницу, 7 октября. Накануне Еврокомиссия разослала по столицам 27 членов Евросоюза письмо с предложениями по борьбе с энергетическим кризисом. Главное среди них если не с экономической, то с политической точки зрения – введение ограничения цены как на весь импортируемый газ, так и особенно на газ, используемый в производстве электроэнергии. Четыре страны также предложили идею создания ценового коридора.
По мнению Марка Рютте никаких решений по важным вопросам в пятницу он не ждет. С другой стороны, по его мнению, решение будет принято в ближайшем будущем. Что же касается его королевства, то, как подчеркнул премьер, снижение цен будет достигнуто за счет нормирования поставок газа и электричества для домохозяйств.
Представители членов ЕС соберутся в Праге 11-12 октября на неформальный энергетический совет. В целом же, следующие несколько недель скорее всего будут очень насыщенными для энергетического рынка Европы.
В сентябре голландское правительство объявило о разработке плана поддержки тех, кто не в состоянии оплачивать счета за отопление и электроэнергию и кому их могут отключить. Рютте считает, что многие европейские страны могут в самом ближайшем будущем разработать схожие программы.
«Думаю, мы посылаем четкое и ясное послание газовым и энергетическим рынкам,- завершил Марк Рютте свое интервью.- Влиятельные европейские лидеры придерживаются единой позиции и сходятся в необходимости найти способы для снижения цен».