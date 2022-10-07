Минобороны сообщило о новых успехах российской армии на Украине

Минобороны РФ сообщило о новых успехах российской армии в ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно оперативным данным, который озвучил на брифинге 7 октября официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ были поражены 6 пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162-х районах. Уничтожены 2 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье.

В результате ударов ВКС РФ по пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах населённых пунктов Северск и Славянск (ДНР), а также 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Курдюмовка (ДНР) уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники.

Высокоточным ударом ВКС РФ в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

На Николаево-Криворожском направлении противник силами до 5 батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия в направлениях населённых пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное (Херсонская область), а также Терновые Поды (Николаевская область). Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наёмников отражены, противник был отброшен на исходные позиции.

В результате было уничтожено более 300 украинских военнослужащих, 7 танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей. В ходе боевых действий в районе населённого пункта Пятихатка (Херсонская область) разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ.

Средствами ПВО в районе населённого пункта Дзержинск (ДНР) был сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Уничтожено 4 беспилотника в районах населённых пунктов Мальцевка (Харьковская область), Ивановка (ДНР), Приютное, Энергодар (Запорожская область).

Кроме того, российской ПВО РФ в Херсонской области за сутки сбиты 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ольха», а также 4 противорадарные ракеты HARM.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 6 октября Конашенков сообщил оперативные новости о ходе специальной военной операции.

В частности, он рассказал, что на всех направлениях противник был отброшен от линии обороны российских войск. Было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин и 9 автомобилей.