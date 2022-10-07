Мировые цены на продовольствие падают уже полгода

Мировые цены на продовольствие в сентябре снизились на 1,1% по сравнению с августом, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Индекс продовольственных цен, который отражает изменение стоимости основных продуктов питания, в сентябре составил 136,3 пункта, против 138 пунктов в августе. Снижение индекса продолжается шестой месяц подряд, при этом он остается на 5,5% выше прошлогоднего уровня.

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«Показатель мировых цен на продовольственное сырье в сентябре продолжил начавшееся шесть месяцев назад снижение; при этом рост цен на зерновые с лихвой компенсируется резким падением котировок растительных масел», — говорится в докладе ФАО.

Индекс снизился во многом благодаря ценам на растительные масла, которые за месяц подешевели на 6,6%, достигнув самого низкого уровня с февраля 2021 года. Это произошло из-за сезонного роста производства пальмового масла в Юго-Восточной Азии, возросшего экспортного предложения соевого масла со стороны Аргентины и увеличения поставок подсолнечного масла из стран Черноморского региона.

Индекс цен на зерновые, напротив, вырос на 1,5% по сравнению с августовским показателем. Мировые цены на пшеницу поднялись на 2,2%, на кукурузу остались на прежнем уровне, а стоимость риса увеличилась на 2,2%, главным образом в связи с изменением экспортной политики Индии.

Мировые цены на молочную продукцию упали на 0,6%, на мясо — на 0,5%, на сахар — на 0,7% по сравнению с августом.

Согласно данным, представленным на сайте ФАО, Индекс продовольственных цен достиг пиковых значений весной этого года (159,7 пункта в марте, 158,4 в апреле и 158,1 в мае). С тех пор он постепенно снижается. В сентябре 2021 года показатель был на уровне 129,2 пункта.

