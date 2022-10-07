На обучение около 140 тыс. россиян перспективным профессиям направят более 8 млрд рублей

Свыше 138 тыс. человек, в том числе граждане, которые остались без работы или находятся под риском увольнения, смогут пойти бесплатное переобучение в рамках нацпроекта «Демография» по востребованным на локальных рынках труда направлениям в 2023 году.

На эти цели в 2023 году будет направлено 8,3 млрд руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты России. Уточняется, что эта мера станет продолжением начатой в 2022 году программы бесплатного переобучения.

Как отметил глава ведомства Антон Котяков, программа показала себя как эффективный инструмент содействия занятых. «Еще на старте обучения гражданин понимает, где он будет трудиться после завершения курсов. Эта работа будет продолжена и в 2023 году. Воспользоваться программой смогут более 138 тыс. человек», — пояснил чиновник.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что в программе переобучения могут принять участие граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста, безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости; работники, находящиеся под риском увольнения.

В текущем году по программе переобучения уже учатся или завершили обучение свыше 132 тыс. человек, добавили в ведомстве.