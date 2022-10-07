Не было бы счастья: промышленность Москвы продолжает показывать устойчивый рост

«Эксперт» узнал, какие сферы московского промышленного производства остаются наиболее востребованными, и что власти делают для их поддержки.

Промышленные предприятия столицы остаются на траектории устойчивого экономического роста, демонстрируя положительные экономические результаты несмотря на санкции со стороны недружественных стран и общей нисходящей динамики в мировой экономике. При том, что столичная промышленность показывает опережающие цифры в сравнении со всей отечественной экономикой, в некоторых отраслях складывается еще более позитивная картина.

Например, по данным Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, показатель выпуска продукции у предприятий обрабатывающей промышленности за первые восемь месяцев вырос на 8,2% к тому же периоду прошлого года против 6,5% роста в сравнении с общим показателем по производственным компаниям.

Отдельные компании показывают еще более сильные результаты: машиностроительные предприятия увеличили выпуск продукции на 28,4% в период с января по август в сравнении с прошлогодними результатами.

В Москве выпускают лифтовое и промышленное оборудование, конвейеры, насосные установки, системы вентиляции Объем отгрузки товаров и услуг в этой отрасли с начала года вырос на 23,9% и превысил 101 млрд рублей.

Поддержка без лишней бюрократии

В беседе с «Экспертом» исполнительный директор группы компаний «Лазеры и аппаратура» Анна Цыганцова отметила, что комплексная поддержка предприятий сильно помогает им в наращивании выпуска высокотехнологичной продукции, востребованной на всем российском внутреннем рынке. Это, в свою очередь способствует развитию других компаний в стране: так, «Лазеры и аппаратура», сконцентрировав все свое производство на территории столицы, поставило более 800 лазерных технологических систем для компаний из совершенно разных сфер — от изготовления медицинской техники и микроэлектроники до двигателестроения и железнодорожного машиностроения.

«Мы видим, что комплексная поддержка развития промышленности сейчас является приоритетом Правительства Москвы – как в части стимулирования новых разработок, расширения производств, и предоставления льгот, так и в плане поиска новых рынков и что особенно важно повышения интереса к московским производствам. Уверены, что московскую промышленность ждет технологический рост и весьма интенсивное развитие», — говорит Цыганова.

В свою очередь директор компании АйконЛаб Андрей Гришин отмечает, что его компания делает все возможное для выпуска высококачественных замен медицинской продукции, которая ранее поставлялась в Россию иностранными компаниями — эта практика была запущена еще до пандемии, и уже сейчас приносит свои плоды.

«По одной из групп — это сетки имплантаты для лечения грыж живота — мы уже можем сказать, что наша компания и еще один российский производитель можем полностью перекрыть потребности наших хирургов», — отмечает собеседник «Эксперта».

В Минпромторге отвечают, что в нынешних сложных экономических условиях столичной промышленности в целом помогает опыт работы в кризисных ситуациях. Еще в пандемию столичные предприятия обеспечивали бесперебойную работу производств, что является одним из стратегических приоритетов развития промышленности. Тем самым, еще тогда регион набрал хороший темп для развития промышленного потенциала, а сейчас продолжению такой экономической политики содействует в том числе большое количество современных промышленных площадок.

«Что касается промышленной инфраструктуры, то на территории города Москвы расположены три индустриальных парка, два из которых включены в федеральный реестр индустриальных парков Минпромторга России, и еще 13 промышленных технопарков. Также в столице расположено четыре промышленных кластера», — отмечают в Минпромторге.

Представители бизнеса, побеседовавшие с «Экспертом» соглашаются, что поддержка со стороны правительства Москвы как в отношении предоставления технологических площадок, так и через отдельные экономические гранты, способствует ускоренному развитию отраслей.

«Поддержка со стороны правительства Москвы и отдельных профильных департаментов очень важна, и она оперативно оказывается, хотя понятно, что поддержать всех и одновременно власти не могут — для этого проект должен быть действительно конкурентоспособным и импортозамещающим, — говорит Андрей Гришин. — Недавно мы подали грантовую заявку, а до этого реализовали три гранта с Фондом содействия инновациям, и благодаря этому сейчас способны полностью покрыть потребности рынка по грыжевым имплантам. Кроме того, мы сейчас реализуем проект по строительству лаборатории аддитивных технологий для костнозамещающих имплантов».

В Минпромторге подчеркнули, что важной составляющей работы столичных властей по поддержке промышленности города является развитие эффективности региональных органов исполнительной власти в сфере промышленности. В соответствующем ведомственном рейтинге столица заняла второе место в прошлом году, поднявшись на семь ступеней в сравнении с 2020-м.

С финансовой точки зрения Москва также создает специальные программы поддержки предприятий за счет бюджетных средств. Один из самых заметных примеров — соглашение о сотрудничестве между Фондом развития промышленности и региональным ФРП. Капитализация Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства в этом году была увеличена на 20 млрд рублей.

Технологическое превосходство

В беседе с «Экспертом» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отмечает, Москва как промышленный регион на протяжении последних лет становится мегаполисом, который больше концентрируется на производстве высокотехнологичной продукции.

«Это обусловлено тем, что еще в 90-е годы прошлого века было решено постепенно выводить грязные производства за пределы агломерации – они перемещаются в другие регионы страны. По данным на конец 2021 года в Москве работало более 700 крупных и средних производств, 36 технопарков, на территории «Технолописа» действовало более 180 предприятий в режиме свободной таможенной зоны», — объясняет собеседник «Эксперта».

При этом в столице есть много примеров того, как компании разрабатывают и готовятся к серийному выпуску принципиально новой продукции, которой раньше в России не было в принципе. Например, уже к концу года на дорогах должен появиться электрогрузомобиль EVM PRO от компании «Электромобили Мануфэкчуринг РУС».

В обозримом будущем, считает Артем Деев из AMarkets, для всех промышленных отраслей важно, чтобы об их продукции узнавали новые потребители и заказчики. Этому должен поспособствовать рост числа отраслевых мероприятий, которые поспособствуют в том числе усилению производственной кооперации.

«В условиях, когда правительство Москвы делает все возможное для финансовой и правовой поддержки промышленных предприятий, важно, чтобы сами компании проявляли активность и стремились участвовать в том числе в крупнейших отраслевых мероприятиях. Это поможет не только усилить кооперацию в отдельных сферах, например — производства мебели, интерьерных решений и продукции для создания комфортной городской среды, но и познакомить с их продукцией заказчиков и потенциальных покупателей, привыкших к товаром от зарубежных компаний, покинувших российский рынок», — сказал Деев.

Схожее мнение приводит и Андрей Гришин из АйконЛаб. По его словам, на протяжении долгих десятилетий российских врачей учили западные компании, тем самым оказывая большое влияние на их менталитет и профессиональные привычки. Внести коренные изменения в сложившуюся ситуацию может в том числе широкая информационная поддержка компаний и их продуктов, а также отраслевые мероприятия с безвозмездным доступом для компаний.

«Подхватить эту эстафету не так то просто, нужна более слаженная кооперация. В Москве сейчас достаточно много усилий предпринимается, вкладываются средства в развитие. Мы располагаемся в МедТехПарке АНО МЦИТЗ, работаем в том числе по программе пилотирования — нам помогают московские интеграторы от Департамента здравоохранения и АНО МЦИТЗ. Это способствует более быстрому внедрению наших продуктов, подходящих под современные методики хирургии», — подытожил Гришин.