Нефть Brent взлетела как в феврале

К вечеру пятницы котировки нефти марки Brent выросли с $94,42 до $98,55 за баррель, то есть на 4,4%. Западно-техасская WTI подскочила на 5% и, впервые с августа превысив отметку $90, достигла $92,87 за баррель.

По итогам недели Brent прибавила 15,2%. Это самый высокий недельный прирост с конца февраля – начала марта этого года, когда после начала специальной военной операции она взлетела с $91,94 до $115 за баррель.

Ростом котировок в пятницу рынок оценил одобрение Евросоюзом введения ценового потолка для российской нефти. Одновременно трейдеры продолжают отыгрывать решение ОПЕК+ о сокращении добычи сразу на 2 млн баррелей в сутки.

«Среди ключевых последствий последнего решения ОПЕК+ — вероятное возвращение нефти на уровень $100», — заявил Reuters стратег PVM Стивен Бреннок.

UBS Global Wealth Management также прогнозирует, что Brent «в ближайшие кварталы превысит отметку $100 за баррель».

