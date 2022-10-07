Передвигаться на электросамокатах можно будет со скоростью, не превышающей 25 км/ч

Правительство РФ утвердило изменения в правила дорожного движения, касающиеся езды на электросамокатах и гироскутерах.

Об этом сообщается на сайте российского кабмина. Новвовведения ограничивают скорость, а также уточняют правила езды по переходным и проезжим частям дорог.

«Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг», — указывается в сообщении правительства.

В соответствии с новыми правилами, пересекать дорогу по пешеходному переходу на гироскутерах и сегвеях можно только спешившись. На электросамокатах разрешено ездить по правому краю проезжей части, если максимальная разрешенная на дороге скорость не выше 60 км/ч; при этом передвигаться на электросамокатах по проезжей части можно только лицам старше 14 лет. Для электросамокатов будут установлены специальные дорожные знаки.

Изменения также утвердили два новых дорожных знака. Один из них будет обозначать зарядку для электромобилей, второй — информировать о запрете движения автобусов.

Кроме того, вводится визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки: платные зоны обозначат синими линиями, а бесплатные— белыми.