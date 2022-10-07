По углю принято важнейшее решение

Падение экспорта российского угля компенсировалось ростом внутреннего спроса. Об этом заявил замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников, указав, что показатель увеличился на 7 млн тонн. Свое заявление он сделал в пятницу на форуме «Угольная отрасль — новые реалии» в Кемерове.

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При этом, как отметил на форуме в Кемерове первый вице-премьер Андрей Белоусов, будущее угольной промышленности определилось. Прекращение экспорта на одном из важных, но далеко не единственном европейском направлении никакого принципиального влияния на отрасль не окажет.

«С 2019 года развернулся мировой кризис угольной отрасли, начали давить все на то, что уголь не нужен, многие страны прогнулись и пошли по этому пути, Россия устояла. Угольная отрасль в России — это самое важное, и угольной промышленности РФ быть и развиваться, а дальше уже идет технология — как быть в этих условиях и что надо сделать. Самое главное, что принято важнейшее стратегическое решение», — заявил Белоусов, имея в виду сказанное им же «быть и развиваться».

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«Дискуссия о том, будет ли снижаться роль угольной отрасли в мире, завершена. История поставила точку. Мы видим, к каким последствиям привело решение о свертывании добычи угля в Европе», — подчеркнул первый вице-премьер.

При этом он отметил, что будущее угольной генерации обеспечат новые технологии.

«Другое дело, конечно, что устаревшие технологии сжигания угля действительно генерируют повышенные выбросы CO2, ну так надо совершенствовать технологии, этим путем идет целый ряд стран, в том числе и Китай», — сказал Андрей Белоусов.

С отказом европейцев от угля связано то, что, по его словам, цены на газ подскочили сначала в три раза, а теперь — в семь. «Это потянуло за собой рост цен в электроэнергетике, свертывание мощностей, ликвидация рабочих мест в металлургии, вывод мощностей по производству минеральных удобрений. В итоге это создало ряд проблем для других стран мира — это все, что связано с продовольственной безопасностью. Эксперименты с сокращением потребления угля нужно заканчивать», — сделал многообещающий для горняков вывод Белоусов.

Рынки внутренний и внешний

Пик добычи угля в 440 млн т был достигнут в России незадолго до пандемии, в 2018-2019 годы. Характерно, что именно этот год обозначен Белоусовым как тот, когда в мире принимались решения о свертывании добычи.

При этом экспорт составлял почти половину добываемого объема. Гонка на экспорт приняла несколько даже пугающий характер, хотя и способствовала быстрому росту добычи сырья, одно время объявленного «неперспективным». Теперь происходит перебалансировка рынка, параметры которой, впрочем, еще предстоит выяснить.

По мнению доцента программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурада Белхароева, потенциал внутреннего спроса находится в тех регионах, до которых не дошла газовая «труба».

«Западные компании, которые работали на нашем рынке, базировались в крупных регионах, подбирая место дислокации на благополучных территориях, в которых были и есть хорошие условия, в том числе, энергоносители в достаточном объеме. Соответственно иные территории обеспечивались поставками товаров и услуг из этих регионов. В настоящее время ситуация меняется, благодаря усилиям малого и среднего бизнеса, многие товары и услуги производятся в регионах, в которых основным топливом для производства энергии является уголь. Производственные мощности в регионах требуют больше энергии, соответственно растет потребление угля», – поясняет эксперт.

В то же время, экспорт отнюдь не перестал интересовать производителей угля. Тем более, что наша страна буквально на днях приросла еще одним угольным регионом. В 2021 году на Донбассе, по словам республиканского министра угля и энергетики Андрея Черткова, было добыто 7,5 млн тонн сырья, в этом, по весьма понятным причинам, меньше – 5-5,3 млн тонн.

В самой ДНР уже озвучивают далеко идущие планы по экспорту топлива. Естественно, другие российские производители тоже не готовы «замыкаться в себе».

Европейский рынок для России закрыт с августа этого года. В досанкционные времена наши угольщики поставляли туда порядка 50 млн тонн.

«Евросоюз запретил импорт российского угля с 10 августа в рамках пятого санкционного пакета. Экспортные потоки, которые ранее направлялись в Европу, были переориентированы в страны АТР, Африки и Ближнего Востока. При этом дисконты на российский уголь делают его привлекательным для альтернативных покупателей», – говорит доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС при Президенте РФ Тамара Сафонова.

«В том числе, это происходит, так как бедные страны не могут себе позволить закупать другие источники энергии – нефть и газ, они переориентируются на более дешевый (относительно других энергоресурсов) уголь из России. В частности, Китай нарастил импорт этого вида сырья на 57% по сравнению с прошлым годом (8,5 млн тонн). А общая сумма таких объемов, поставленных в КНР, составила более 1,4 млрд долларов, что в два раза больше прошлогоднего показателя», – продолжает мысль о переориентировании экспортных потоков руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

При этом, как добавляет Хаджимурад Белхароев, дисконт – явление временное. Он нужен для того, чтобы зайти на новые рынки. Однако с освоением последних скидка уменьшается.

«Думаю, что снижение поставок в общем объеме будет в пределах 15-20%, поэтому необходимо расширять коридоры поставок угля на новые рынки, особенно необходимо расширять транспортное сообщение с Китаем», – рассуждает Белхароев.

«Поставки в Китай железнодорожным транспортом через БАМ и Транссиб ограничены, также они упираются в “бутылочное горлышко” погранпереходов. Возможности расширения поставок морем тоже сильно ограничены – в первую очередь из-за санкций, хотя фрахт начал дорожать еще до них. Кроме того, чрезмерно длинные маршруты морской перевозки из портов Северо-Запада и Юго-Запада в Азию чрезвычайно затратны», – обращает внимание на проблемы профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким.Михаил Аким.

Уголь беспошлинно

Трудности есть, но и рынки есть. Наряду с крупнейшим мировым потребителем угля, Китаем (как и рядом других, вполне сопоставимых с ним рынков, где присутствуют российские экспортеры) Индия – еще один крупный партнер и покупатель с большим потенциалом. Как отмечает Аким, потребление энергоносителей в этой стране в перспективе будет лишь расти. Причем не только за счет производств – в стране наконец-то стала увеличиваться прослойка среднего класса, который хочет жить с комфортом. А это, например, кондиционеры, особенно актуальные в условиях глобального потепления.

Введя эмбарго на российский уголь, Европа создала новый спрос на уголь в других регионах. «В настоящее время происходит выстраивание новой системы энергопотребления, в которой Евросоюз сам лишил себя российского качественного дисконтированного сырья и закупает его в убыток по высоким мировым ценам у альтернативных поставщиков, тем самым еще больше нагнетая экономический и энергетический кризис», – говорит Тамара Сафонова.

В то же время, относительно экспортных доходов угольной отрасли правительство само настроено достаточно скептично.

«Скорее всего, вряд ли мы что-то соберем из экспортных пошлин с угольной отрасли в следующем году», – признал в Кемерово первый замглавы правительства.

Речь идет о так называемых дополнительных источниках дохода бюджета, которые сам же кабмин и Минфин нашли на следующую трехлетку. Он предполагает, что при цене в $150 на энергетический уголь и $170 – на коксующийся, будет взиматься экспортная пошлина, в размере не меньше 50%. Но сейчас на мировых рынках на Востоке наше сырье торгуется на уровне $130-140 за тонну. И даже запланированные 30 млрд рублей с угольщиков собрать пока не представляется возможным.

«В дальнейшей перспективе я вижу предпосылки для снижения спроса. Ведь сократились и поставки газа в ЕС. И в тех регионах, которые имеют возможность потребления и газа, и угля, эти энергоносители будут явно конкурировать», — . С потерей внешнего рынка для "Газпрома", большие объемы поставок развернутся на внутренний рынок, что может определить ценовую конкуренцию», – говорит Михаил Аким. При этом он подчеркивает – речь идет лишь об уже газифицированных регионах. Вместе с тем, профессор также указывает на снижение производства у крупнейших потребителей угля – металлургов.

Но судя по решительным и определенным заявлениям на отраслевом угольном форуме в Кузбассе, в перспективах угледобычи в правительстве уверены, что позволяет предположить наличие расчетов, как по экспорту, так и что, что очень важно, по внутреннему рынку. Да и Европе может совсем не понравиться альтернативно мерзнуть.