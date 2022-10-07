Посольство РФ в Дании допустило возможность ремонта «Северных потоков»

Россия изучит возможность самостоятельного расследования утечек газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», после чего может принять решение о ремонте.

Как передаёт РИА Новости, об этом заявили в посольстве РФ в Дании. В дипмиссии при этом подчеркнули, что Копенгаген не хочет привлекать Москву к изучению обстоятельств этого чрезвычайного происшествия.

«Это, в свою очередь, подрывает достоверность итогов расследования», – отметили в российском посольстве в Дании.

Как ранее писал «Эксперт», шведские власти заявили об окончании расследования чрезвычайного происшествия на системе газопроводов «Северный поток».

Однако никакие выводы относительно того, кто совершил диверсию, пока не озвучены. В тоже время Россию к участию в разбирательстве нарочито не допускают.

Напомним, 26 сентября на нитках «Северных потоков» были обнаружены утечки. В то время, по словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, в трубопроводах находилось около 800 млн кубов газа – потребление Дании за 3 месяца.

Российская сторона официально запросила информацию у Дании о произошедшем ЧП. Датские власти сообщили о взрывах не техногенного характера на месте утечек.

Между тем первый вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что возможности восстановить инфраструктуру «Северных потоков» будут найдены.