Потребительскому спросу предписан рост



Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по экономическим вопросам. В нем приняли участие первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, первый заместитель руководителя президентской администрации Сергей Кириенко, министр финансов Антон Силуанов, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и другие официальные лица.



Одним из главных вопросов, вынесенных на повестку, стал столь нужный в текущих условиях рост внутреннего потребительского спроса в РФ.

Как напомнил в своем вступительном слове глава государства, ситуация в экономике постепенно улучшается. Так, после четырёх месяцев спада промышленное производство вернулось на уровень прошлого года. Восстанавливаются отрасли, которые оказались в наиболее сложном положении — автопром и металлургия.

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Хорошую динамику показывает сельское хозяйство: здесь плюс 4,6% за январь — август. Прибавляет и строительство. В августе объём строительных работ вырос на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такая опережающая динамика стройки должна подтянуть и другие, смежные отрасли, придать им дополнительный стимул.

«При этом отмечу, что под давлением остаются сектора экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего в европейские страны. Это и понятно, всем известно — в страны, которые отказались от российских поставок и теперь вынуждены переплачивать за целый ряд товаров, включая нефть, газ, металлы и так далее. В свою очередь, наши экспортёры переключаются на другие рынки. Но этот процесс, конечно, небыстрый, требуется время для выстраивания новых кооперационных и логистических цепочек», — цитирует Владимира Путина официальный сайт Кремля.

Кроме того, президент сообщил, что продолжает снижаться инфляция. По итогам прошлой недели она опустилась до 13,5%. За январь — сентябрь профицит консолидированного бюджета России составил примерно 1,4 трлн рублей. При этом не нефтегазовые доходы в третьем квартале и на федеральном, и на региональном уровнях оказались выше ожиданий.

Вместе с тем, президент отметил некоторые негативные тенденции в экономике. Так, по его словам, по-прежнему остаётся слабым потребительский спрос. В августе, как и в июле, розничные продажи в России сократились на 8,8% в реальном выражении, и в сентябре эта динамика ещё понизилась. Причём в последнюю неделю месяца торговый оборот снизился даже в номинальном выражении.

«Мы много об этом говорили. Сейчас поговорим поподробнее. Здесь есть нюансы, требует внимания с нашей стороны. И, как уже сказал, по этой теме нужно будет поговорить отдельно. Просил бы доложить, что предлагается сделать для стабильной работы потребительского сектора, для его поступательного роста», — подчеркнул Владимир Путин.

«Обращаю внимание правительства и Банка России: необходимо обеспечить устойчивое восстановление макроэкономической динамики. В целом ситуация здесь у нас стабильная, тем не менее мы собрались, коллеги, для того, чтобы обо всём этом поговорить. При этом важно понимать, что санкционное давление на Россию будет только усиливаться. Нужно иметь в этой связи гибкие, эффективные планы действий, просчитанные как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу, и последовательно их исполнять», — заключил президент.

Важно не сломать то, что уже работает на стабилизацию

Внимание верховных властей к сфере потребления — это положительный момент, уверен ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. В августе снижение розничных продаж составило 8,8% в годовом выражении, на что имеются свои вполне объективные причины. Однако правительству стоит помнить, что сидеть на двух стульях одновременно — непродуктивно и неудобно, предупредил эксперт. С одной стороны, мы наблюдаем меры поддержки малоимущих граждан через повышение социальных выплат, но все эти надбавки немедленно съедаются инфляцией, которую, в том числе, стимулирует само правительство.

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Главными факторами снижения потребительской активности являются снижение реальных доходов, рост тревожности за будущее и выход некоторых граждан из российской юрисдикции. Факторы влияния на доходы также очевидны — инфляция, повышение тарифов ЖКХ, цен на бензин, транзитные услуги и т.д. Также граждан нервируют периодические разговоры о необходимости ослабления рубля для наполнения бюджета. Последнее больше стимулирует покупку самой бесполезной формы денег для текущей ситуации в экономике в виде валюты, указал эксперт.



По большому счёту, реальные доходы граждан не растут уже несколько лет. Связано это с влиянием внешних санкций и достаточно вялым общеэкономическим ростом. При этом доходы компаний растут весьма активно, а маржа прибыльности на уровне 20%-30% не считается чем-то необычным, констатировал Андрей Кочетков.

Это хорошо для бизнеса, это хорошо для акционеров и фондового рынка, но для экономики в целом подобные аппетиты выливаются в ускорение инфляции, указал эксперт. Достаточно вспомнить 2020 год, когда в ответ на коронавирусный спад правительство развернуло программу льготной ипотеке. Рынок резко пошёл вверх, но вместе с этим мы получили рост цен на недвижимость до 20%-25% во многих регионах, что свело на нет положительное влияние льготной программы на потребительскую активность.

Сегодня правительство вновь продвигает различные льготные ипотечные программы, но первичной реакцией рынка точно также стало повышение цен. Затем уже рынок недвижимости оказался в ситуации резкого падения спроса из-за переезда значительного числа граждан из российской юрисдикции. Кстати, этот фактор также сыграл против потребления в других сегментах. Дополнительно потребление сдерживается сложной ситуацией в экономике и на рынке занятости. То есть люди не торопятся с покупками, предпочитая сберегательную модель поведения.

Одновременно с этим наблюдаются усилия правительства по опережающему повышению тарифов ЖКХ, тарифов за пользование платными дорогами, иных пошлин и акцизов, продолжает Андрей Кочетков. Естественно, всё это приводит к росту базовой инфляции. То есть такой инфляции, которая вряд ли отыграет ситуацию назад. С общим ростом цен неплохо справился ЦБ РФ, который удержал средства граждан на высокодоходных счетах, а также удержал рубль от стремительного ослабления. Как итог, в летний период цены активно снижались, а их рост уже сократился до достаточно терпимых темпов.

В данной системе важно не сломать то, что уже помогает стабилизировать ситуацию. То есть не принимать таких решений, которые снижают доходы граждан через разогрев инфляционных тенденций, полагает эксперт.

Очень позитивно то, что в правительстве всё же решили отказаться от вредного в текущей ситуации бюджетного правила в пользу направления дополнительных доходов на развитие. Как минимум, мы можем вычеркнуть один из факторов давления на рубль в обозримой перспективе, спрогнозировал Андрей Кочетков. Однако повышение тарифов ЖКХ с обещанием, что «в последующие годы они не будут повышаться», вряд ли будет способствовать росту потребления.

Фактически, в данном раскладе самым эффективным инструментом улучшения в сфере потребления остаётся снижение инфляции. Это важно для бизнеса, это важно для граждан, это важно для общей макроэкономической стабильности. Когда потребитель успокаивается на счёт своих будущих доходов и накоплений, он более охотно тратит деньги, будучи уверенным, что они не станут «последними», заключил Андрей Кочетков.