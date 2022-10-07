Предприятия Москвы в январе-августе увеличили выпуск продукции, несмотря на санкции

Предприятия обрабатывающей промышленности Москвы по итогам января-августа выпустили продукции на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил 7 октября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Созданные в последние годы дополнительные мощности и новые технологии позволяют обрабатывающим производствам наращивать выпуск, несмотря на санкции. Объем изготовленных за 8 месяцев 2022 года товаров увеличился на 8,2% по сравнению с тем же периодом 2021-го», — рассказал Владимир Ефимов.

Он утончил, что на данный момент в Москве работает более трех тысяч производств, которые выпускают лекарства, продукты питания, одежду, микроэлектронику, промышленное, электрическое оборудование и другое. При этом обрабатывающий сектор вносит наибольший вклад в общий объем промышленного производства столицы (отметим, что оно, в свою очередь, за 8 месяцев выросло на 6,5%).

По оценкам властей столицы, промышленники города создают широкий перечень продукции с высокой добавленной стоимостью, а каждое третье предприятие — высокотехнологичное. «Поддержка этого направления находится под пристальным вниманием города, и это уже приносит положительные результаты», — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Так, с начала 2022 года выпуск печатных плат и других электронных элементов вырос на 62,2%, подчеркнул он.

При этом в правительстве города полагают, что на рост промпроизводства оказывает влияние и государственная поддержка. Так, власти столицы предлагают промышленникам льготные кредиты, субсидии и налоговые преференции. В частности, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства в этом году докапитализировали на 20 млрд рублей из городского бюджета. Льготные кредиты промышленники могут взять на пополнение оборотных средств, инвестиционные проекты или строительство предприятий. Минувшим летом ставку по таким инвесткредитам снизили с 9% до 3%, а его максимальный размер увеличили с 1 до 3 млрд рублей. По официальным данным, с начала года такие льготные займы оформили 67 организаций на общую сумму более 170 млрд рублей.