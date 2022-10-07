Производитель бумаги SvetoCopy продал бизнес в РФ местному менеджменту за 24,7 млрд рублей

Крупный производитель бумаги Sylvamo Corporation, в мае объявивший об уходе из РФ, продал российские активы российскому менеджменту.

Об этом сообщает пресс-служба Sylvamo. Компания производит, в частности, бумагу SvetoCopy.

Сделка закрыта 6 октября, ее сумма составила 24,7 млрд руб. ($420 млн). Уточняется, что по итогу вычета курсовых разниц и транзакционных расходов Sylvamo получила в евро эквивалент $390 млн. Конвертация производилась через Райффайзенбанк.

Покупателем российского бизнеса Sylvamo стало только что учрежденное ООО «Палп инвест», которым владеет гендиректор АО «Сильвамо Корпорейшн Рус», чьи акции и являются предметом сделки, Тимур Габидуллин.

«Сильвамо Корпорейшн Рус» управляет в том числе Светогорским ЦБК в Ленинградской области годовой мощностью 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона. Комбинат выпускает офисную и офсетную бумагу, картон и термомеханическую массу для внутреннего и внешних рынков.

В пошлом году на Россию пришлось примерно 15% общей выручки Sylvamo.