Промышленники Москвы ускорили развитие на фоне санкций

Московские промышленные производства улучшили показатели по выпуску продукции, несмотря на санкции. Роста удалось добиться за счет планомерной работы в предыдущие 10 лет. Некоторые столичные производители не расстроены, а даже рады уходу западных коллег, поскольку теперь получили возможность увеличить сбыт собственных товаров. Будущее и настоящее отечественных производителей эксперты обсудили на конференции «Новая промышленность Москвы: инвестиции, поддержка, перспективы».

Оптимизм оказался небезоснователен

Московские производители увеличили объемы выпуска продукции, невзирая на нарушение выстроенных логистических цепочек и уход ряда поставщиков с российского рынка. Риск стагнации и остановки деятельности заводов не оправдался.

«Мы имеем статистику по восьми месяцам: промышленность растет на 6,5%, обрабатывающая промышленность – еще больше. Это хорошие показатели. Сложилась уникальная ситуация, когда инвестировать в промышленное производство стало действительно выгодно. Потому что смежные сектора экономики не так быстро растут, некоторые находятся в стадии ожидания», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Инвесторы активно пользуются столичной программой поддержки, которая предоставляет землю в аренду под производство за 1 рубль. «Мы оцениваем текущую ситуацию положительно и думаем, что рост промышленного производства и этой отрасли экономики будет продолжаться в 2023 и последующих годах», - добавил глава департамента.

О том, что кризис стал фундаментом для роста сообщил генеральный директор «САГА Технологии» Андрей Жолобов. «Ранее мы приобретали оборудование в Европе, в Штатах – сейчас переходим на дружественные страны. Какую-то часть оборудования мы начинаем производить сами - то, что хотелось сделать, но было гораздо проще привезти. Приходится инвестировать в то, что потенциально отобьется через 5-10 лет, но без этого мы просто не сможем продолжать работать», - сказал он.

Адаптироваться к условиям санкций промышленникам удалось за счет подготовки в предыдущие годы, пояснил генеральный директор ГК «КРОСТ» Алексей Добашин. «Московская промышленность подошла к 2020 году уже во всеоружии. Поэтому так быстро – за месяц построили больницу в Коммунарке. В технополисе «Москва» за 1,5 месяца построили завод по выпуску вакцин. Все шло накатом. То, что мы пришли к сегодняшнему дню – это итоги предыдущих 10 лет развития Москвы», - отметил гендиректор.

Хороших показателей за последние годы удалось добиться в фармацевтической отрасли, рассказал генеральный директор «АМЕДАРТ» Андрей Колокольцов. «Можно с уверенностью сказать, что многолетняя программа поддержки фармпроизводств Москвы была эффективна и дальновидна. Сегодня в Москве создана очень мощная, современная фармацевтическая индустрия, которая уже импортозамещает сотни лекарств. Как только заканчивается патент на лекарство, уже на следующий день на полки аптек и в больницы поступают наши лекарства», - сообщил Колокольцов.

Потенциал роста

Существующих мер поддержки для промышленников достаточно, однако некоторые программы можно расширить, считают участники рынка. Кроме того, не помешает поддержка в получении кредитного финансирования со стороны банков.

«Хотелось бы, чтобы банки больше обращали внимание на инвестиционные программы промышленных предприятий. На предприятия Москвы по прошлому году приходится всего 10% кредитных средств. Это очень маленький объем. Это говорит о том, что банки не очень активно стимулируют и поддерживают промышленные производства. С оборотными кредитами проблем нет, с инвестиционными - проблемы», - поделился Владислав Овчинский. При этом правительство столицы со своей стороны предлагает льготные кредиты под строительство или модернизацию производства на сумму до 3 млрд рублей под 3% годовых, добавил он.

На данный момент бизнес может воспользоваться новым кредитным инструментом, который предоставляют банки, – промышленная ипотека. По словам старшего вице-президента, заместителя руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Алексея Будаева, у такого вида кредитования есть хорошие перспективы.

«Для компаний, которые сейчас арендуют производственные площади, купить их за 5% годовых на 7 лет - возможность уйти от арендодателя и еще сэкономить, платя меньше по кредиту, чем сейчас за арендные платежи. Надеемся, что этот продукт будет дальше меняться, модернизироваться и там появится возможность субсидировать не только покупку площадей, но и сопутствующих расходов – ремонт, покупка оборудования», - пояснил Будаев.

Московские власти также планируют расширять условия офсетных контрактов, которые обеспечивают производствам гарантированный спрос на продукцию со стороны города. В мэрии прорабатывают возможность внедрить новые офсетные контракты не только по лекарственным препаратам, но и по медицинским расходным материалам, рассказал Овчинский.

«В адрес Москвы хотела сказать: вы исполнили мечту федерала. Главное, обеспечиваете спрос, а не только помощь и поддержку со стороны. Вы говорите: мы лучшие решения интегрируем в себя. Таким образом, бизнесмену не надо бегать и пытаться обеспечить саму продажу. У него есть инструмент – он продает квалифицированному заказчику, и дальше это распределяется среди населения. Это тот инструмент, который нам на федеральной практике надо активно развивать», - подчеркнула директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Валерия Воробьева.

Скатертью дорожка

Московские производители после ухода с российского рынка зарубежных производителей получили возможность более эффективно реализовать собственную продукцию на внутреннем рынке. «И правительство Москвы, и Минпромторг и фонды стали делать ставку на российские производства. Важная мера поддержки – информационная. Нас доводят до конечных клиентов, которых мы не знали. Покупатели узнают, что есть производство здесь – не надо куда-то бежать. Из плюсов, что возникли сейчас – уход западных вендоров. Спасибо им», - прокомментировал генеральный директор «САГА Технологии».

С ним согласна генеральный директор «Траяна» Екатерина Прахова. «Что касается конвейеров – производственникам сейчас необходимо смотреть на российское производство. Они просто не могут привезти ни итальянские, ни немецкие конвейера, только из дружественных стран. Однако Россия ближе, а Москва – в центре. Нашей отрасли лучше от того, что наши импортные коллеги ушли. Каждый клиент, у которого есть конвейер импортный, обращается к российскому производителю: либо переделать линию, либо модернизировать ее по российские реалии. Нам от этого только лучше», - резюмировала она.