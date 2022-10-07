Путин подписал закон о предоставлении мобилизованным гражданам кредитных каникул

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому заемщику, призванному на военную службу по мобилизации, предоставляются кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, на кредитные каникулы могут претендовать три категории граждан: лица, призванные на военную службу по мобилизации; проходящие военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту либо служащие в войсках Национальной гвардии при условии участия в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины; лица, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач ВС. Кредитные каникулы распространяются также на членов семей военнослужащих.

Эти категории граждан могут в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года, обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул.

Каникулы могут предоставляться как в виде приостановки исполнения заемщиком обязательств, так и в виде уменьшения размера платежей в течение льготного периода. Срок кредитных каникул определит заемщик, но он не должен превышать срок военной службы мобилизованного плюс 30 дней. Дата начала льготного периода не может быть установлена ранее 21 сентября текущего года.

В случае гибели военнослужащего, а также в случае признания его инвалидом I группы, обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются.