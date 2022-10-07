Путин разрешил передать ВТБ все акции крымского РНКБ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепляющий механизм внесения в уставный капитал ВТБ 100% акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ). В данный момент бумаги системообразующего банка Крыма находятся в госсобственности.

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Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, правительству предоставляется право внести в качестве вклада РФ в уставный капитал ВТБ находящиеся в федеральной собственности 100% акций РНКБ. Они могут быть переданы ВТБ в порядке приобретения в собственность РФ дополнительных акций, размещаемых банком в связи с увеличением уставного капитала.

Цена акций ВТБ при допэмиссии устанавливается равной средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов этими бумагами за шесть месяцев до даты принятия наблюдательным советом решения о цене размещения дополнительных акций.

В мае замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что сделки по присоединению к группе ВТБ банка «Открытие» и крымского РНКБ планируется закрыть до конца текущего года. При этом РНКБ войдет в периметр группы как отдельное юрлицо.

