Испарился триллион: валютные резервы в мире сокращаются рекордными темпами

Глобальные валютные резервы иссякают сейчас с рекордной скоростью, потому что центробанкам многих стран сейчас приходится все чаще поддерживать свои валюты. В этом году, по данным Bloomberg, который следит за валютными резервами уже без малого 20 лет (с 2003 года), они уменьшились почти на 1 трлн долларов или 7,8% и опустились до 12 трлн долларов.

Часть снижения, а если быть точным, то более половины, по расчетам Стивена Энгландера из Standard Chartered Plc, приходится на колебания курсов валют. Американский доллар в 2022 году укрепился по отношению к остальным резервным валютам типа евро и иены до двадцатилетнего максимума и уменьшил валютные резервы других валют в долларовом исчислении. Однако снижение валютных резервов также отражает сильное напряжение на глобальном валютном рынке, которое вынуждает все больше центробанков тратить большие деньги на поддержку своих национальных валют.