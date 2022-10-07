Испарился триллион: валютные резервы в мире сокращаются рекордными темпами

Глобальные валютные резервы иссякают сейчас с рекордной скоростью, потому что центробанкам многих стран сейчас приходится все чаще поддерживать свои валюты. В этом году, по данным Bloomberg, который следит за валютными резервами уже без малого 20 лет (с 2003 года), они уменьшились почти на 1 трлн долларов или 7,8% и опустились до 12 трлн долларов.
Часть снижения, а если быть точным, то более половины, по расчетам Стивена Энгландера из Standard Chartered Plc, приходится на колебания курсов валют. Американский доллар в 2022 году укрепился по отношению к остальным резервным валютам типа евро и иены до двадцатилетнего максимума и уменьшил валютные резервы других валют в долларовом исчислении. Однако снижение валютных резервов также отражает сильное напряжение на глобальном валютном рынке, которое вынуждает все больше центробанков тратить большие деньги на поддержку своих национальных валют.
Десятая часть снижения в этом году пришлась на долю Индии. Ее валютные резервы за 9 месяцев уменьшились на 96 млрд долларов и сейчас составляют 538 млрд. Как следует из заявления индийского центробанка, две трети этого внушительного падения пришлись на курсовые колебания, а оставшаяся треть – на поддержку индийской рупии. В сентябре рупия опустилась до рекордного минимума по отношению к доллару США. Всего же за год она ослабла по отношению к доллару почти на 9%.
В сентябре удивил интервенцией, первой с 1998 года, и главный японский банк. Bank of Japan попытался замедлить падение иены, выбросив на рынок ок. 20 млрд долларов. Эта интервенция составила почти 19% снижения валютных резервов Страны восходящего солнца в 2022 году.
Валютные интервенции Чешского национального банка привели к сокращению валютных резервов Чехии в феврале-сентябре текущего года на 19%.
Конечно, размеры сокращения валютных резервов производят впечатление, но практика использования их для поддержки слабеющих национальных валют не нова и часто используется центральными банками. В хорошие времена банки скупают американские доллары, чтобы в трудные времена продавать их и поддерживать таким образом свои валюты.
«Некоторые страны, особенно, в Азии используют оба способа»,- объясняет Алан Раскин из Deutsche Bank AG.
Большинство центробанков несмотря на снижение валютных резервов обладают достаточными запасами долларов и евро для продолжения интервенций в случае необходимости. Так, валютные резервы Индии даже с учетом обвала этого года все равно на 49% больше, чем в начале 2017 года. Их достаточно, к примеру, для того, чтобы в течение 9 месяцев оплачивать весь импорт. Продолжительность оплаты импорта, кстати, считается одним из главных показателей для оценки размеров резервов.
Однако есть страны, валютные резервы которых по разным причинам истощились до опасного уровня. Например, по данным Bloomberg, валютные резервы Пакистана в этом году сократились на 42% и сейчас составляют всего лишь 14 млрд долларов, что, конечно же, мало для страны с населением 220 миллионов человек. Таких резервов не хватит даже на три месяца оплаты импорта.