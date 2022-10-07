S&P 500 снижается в тревожном ожидании данных о занятости

Накануне публикации данных о занятости в США, за которыми пристально следит рынок, американские фондовые индексы вновь не нашли сил для продолжения «медвежьего ралли». Nasdaq Composite потерял 0,68%, S&P 500 – 1,02%, а Dow Jones Industrial Average – 1,15%.

Инвесторы надеются получить от сегодняшнего отчета Минтруда больше ясности относительно того, начало ли повышение ставок серьезно отражаться на рынке труда и экономике в целом. И есть ли, соответственно, хотя какие-то шансы на то, что ужесточение денежно-кредитной политики замедлится. Статистика, выходившая на днях, породила противоречивые мнения на этот счет.

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Помимо беспокойства, которое и так обычно предшествует обнародованию этих цифр, на рынок давили заявления целого хора спикеров ФРС. На этой неделе все они звучали недвусмысленно «по-ястребиному»: даже очень плохие данные с рынка труда, казалось, не сдвинут чиновников с пути подъема ставок.

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Вчера выступало трио: член совета управляющих ФРС Лиза Кук, а также президенты федеральных резервных банков Чикаго и Миннеаполиса Чарльз Эванс и Нил Кашкари соответственно. Все они подчеркивали: борьба с инфляцией продолжается – регулятор не изменит курс. Из суммы заявлений последних дней следовала простая мысль, которую ФРС пытается донести до рынка: ставка в этом году будет только повышаться, а в следующем году ее могут и не снизить.

Слушатели вправе сомневаться, глядя на пример Банка Англии, который при угрозе финансовой стабильности моментально перешел от ужесточения к смягчению. Однако, судя по данным CME FedWatch Tool, срочный рынок этому, пусть и не в полной мере, но верит.

Он оценивает в 75% вероятность роста ставки до конца этого года на 125 б.п. (до 4,25-4,5%) или выше. При этом на ее снижение он всерьез ставит лишь в ноябре 2023 года. За вчерашний день шансы на последнее, кстати, снизились с 77,5% до 66,4%. Так что частые рассказы о том, что рынок поверил в близкий «голубиный» разворот политики ФРС – это, скорее, следствие регулярных «медвежьих ралли», чем их причина.

Но сейчас не имело значения, чего и кто ожидал на рынке. Достаточно было того, что ФРС не желала смягчения финансовых условий. И индексы второй день подряд падали, а доллар и доходность казначейских облигаций – росли. Финансовые условия послушно ужесточались благодаря риторике ФРС, помогая борьбе с инфляцией.

В составе S&P 500 в плюсе был лишь один сектор из 11 – энергетика. Она отыграла рост нефти подъемом на 1,82%. На фоне снижения добычи ОПЕК+ на 2 млн баррелей это выглядело вымученно: немало нефтяных акций прибавило лишь доли процента, а то и упало. Ведь администрация президента США гневно осудила картель и заявила о подготовке мер, которые собьют цены на нефть, сообщив, что Байден «разочарован недальновидным решением ОПЕК+».

Зато он же организовал всплеск непринужденного и искрометного веселья в несколько экзотической области рынка. Праздник вызвало распространенное вчера незадолго до окончания торгов заявление президента США: «Я объявляю о помиловании всех осужденных на федеральном уровне за простое хранение марихуаны».

Первые серьезные шаги Байдена по декриминализации каннабиса вызвали настоящий феерверк – инструменты, связанные с марихуаной, взлетали ракетами. Так, акции Tilray Brands подскочили на 30,87% в конце торгов и прибавили еще на 6,92% на постмаркете. Бумаги Canopy Growth выросли на 22,15% и еще на 4,8% вечером.

Крупнейший ETF, который инвестирует в компании по производству каннабиса – AdvisorShares Pure US Cannabis с активами $505 млн – подскочил на 34% менее чем за час. Его младший родственник с двойным кредитным плечом – AdvisorShares MSOS 2X Daily ETF с активами $1,4 млн – взлетел на ошеломляющие 69,55%.

Но на S&P 500 все это, однако, никак не отразилось: ничего из перечисленного в его составе пока нет. А несколько тысяч любителей марихуаны, которые теперь выйдут на свободу, на рынок труда очень уж серьезно повлиять вроде как не должны.

