Рынок акций: и первые стали последними

Российский рынок акций начал день с уверенного снижения. Уже в первые минуты торгов Индекс Мосбиржи пробил отметку 2000 пунктов, вновь сделав техническую картину по индикатору «медвежьей».

Никаких формальных поводов для распродаж нет. Негативные санкционные новости уже отыграны, нефть хоть и немного припала относительно вчерашних максимумов, но стоит комфортные для российского бюджета и нефтяных компаний $95 за баррель.

Распродажи происходят на техническом факторе. Индекс Мосбиржи несколько дней пытался закрепиться выше 2000 пунктов, но уверенный рост продолжить не смог. Сработала старая трейдерская аксиома: «Если рынок не хочет расти, значит он будет падать».

При этом все прекрасно понимают, что в понедельник акции «Газпрома» откроются снижением примерно на 50 рублей, что даст негативный вклад в Индекс Мосбиржи в размере чуть менее 4%. Опережая это событие, многие игроки как раз и активизировали сегодня продажу акций.

Стоит добавить и фактор пятницы. В условиях повышенной геополитической напряженности спекулянты не рискуют переносить длинные позиции, особенно маржинальные, через выходные.

Тем более, что сейчас вновь появилась старая хорошая альтернатива вложениям в акции – доллар. Санкции в отношении Московской биржи и ее «дочек» не вошли в новый пакет ЕС, поэтому риски прекращения торгов недружественными валютами в России снизились, и инвесторы вновь стали покупкой доллара спасаться от рисков.

Сегодня за первые полтора часа торгов рубль подешевел почти на процент. Пара доллар-рубль пробила сопротивление 61 и пытается закрепиться выше. Пока не видно ярко выраженного желания спекулянтов сыграть на обесценивание рубля, и сильной девальвации российской валюты аналитики не ожидают.

Но даже ослабление рубля не поддерживает акции экспортеров. Все высоколиквидные бумаги находятся в «красной» зоне. Наибольшие потери в размере свыше 2% несут вчерашние лидеры – «Газпром» и «Роснефть».

Что касается «Газпрома», то вчера по бумаге наблюдался технический отскок, который немного снял перепроданность акции. Сегодня акции «Газпрома» последний день торгуются с дивидендами – дивидендная доходность оценивается в 24%. В связи с этим в течение дня, а особенно под конец торгов, можно ждать всплесков волатильности по этому инструменту. Исход дня для «Газпрома» аналитики предсказывать не берутся: возможет и сильный рост, и сильное падение котировок.

Причиной вчерашнего роста акций «Роснефти» некоторые эксперты называли возможную скупку бумаги каким-то крупным стратегическим инвестором. Не исключено, что сегодня он просто ушел с рынка, выжидая, когда цены снизятся.

Как и ранее, хуже рынка торгуются акции НЛМК. У многих инвесторов просто не выдерживают нервы, и они распродают бумагу из средне- и долгосрочных портфелей. Сейчас капитализация компании находится на уровне начала 2016 года.

Судя по настрою инвесторов, улучшения ситуации во второй половине дня ждать не приходится. Более того, если фондовая Америка откроется снижением, это может привести к небольшому удешевлению нефти и усилению распродаж российских акций.

