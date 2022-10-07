Сбер предупредил своих клиентов за рубежом о возможных ограничениях в работе «Сбербанк онлайн»

Некоторые клиенты Сбербанка, которые находятся за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании «Сбербанк онлайн», передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Некоторые клиенты, находящие за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании «Сбербанк Онлайн» из-за технических работ», – пояснили в банке.

В Сбере при этом пообещали, что технические работы будут завершены в ближайшее время. Кроме того, в пресс-службе кредитной организации подчеркнули, что на территории России все сервисы банка функционирую в штатном режиме и в полном объёме.

Как ранее писал «Эксперт», с 1 августа 2022 года Сбербанк увеличил стоимость смс-оповещений на 10 руб. В зависимости от типа карты услуга стала стоить 40 или 70 руб. в месяц. Это стало первым повышением тарифа на данную услугу за 20 лет её существования.

При этом повышение не коснулось владельцев кредитных и некоторых премиальных карт. Кроме того, уведомления об операциях по карте останутся бесплатными, если оформить подписку СберПрайм+, хранить на СберКарте от 150 тыс. руб. или ежемесячно тратить от 75 тыс. руб.

