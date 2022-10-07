ЦБ поднял курсы валют на ближайшие три дня

Банк России установил на 8-10 октября официальный курс доллара на уровне 61,2475 рубля, курс евро — на уровне 59,9756 рубля, что примерно на рубль выше предыдущих показателей. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

Статья по теме: Испарился триллион: валютные резервы в мире сокращаются рекордными темпами

По сравнению с официальным курсом, определенным на 7 октября, курс доллара повышен на 99 копеек (с 60,2534), евро — на 1,7 рубля (с 58,2392).

Курс китайского юаня ЦБ установил на уровне 8,6 рубля. По сравнению с 7 октября он не изменился.

Регулятор также повысил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 3 375,52 руб./грамм (с 3 294,19 рублей); на серебро ― до 40,45 руб./грамм (с 39,59); на платину ― до 1 823,43 руб./грамм (с 1 782,22); на палладий ― до 4 532,99 руб./грамм (с 4 412,92).

