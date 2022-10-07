Цифровой рубль позволит отследить, куда утекают ваши деньги

Накануне в рамках форума «FuturePay_22. Платежи в постглобальном мире» прошла конференция «Токенизация платежей: цифровой рубль, ЦФА, криптовалюты». В ходе мероприятия эксперты обсудили планы РФ по созданию цифровой валюты и цифровых активов, а также рассказали, почему новые способы оплаты и инвестирования не заменят полностью хорошо знакомые.

Управляющий директор, директор лаборатории блокчейн Сбера Александр Нам напомнил, что одна из основных характеристик цифрового рубля, токенов и цифровых активов в целом заключается в том, что их можно отслеживать благодаря технологии блокчейн — распределенному реестр, который как раз и дает возможность достаточно безопасно и прозрачно отслеживать активы транзакции.

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Однако другие эксперты в этой связи отметили, что цифровая валюта центральных банков имеет функцию окрашивания по умолчанию. При этом сами цифровые активы не несут в себе функцию векселя, то есть обменивается подобный актив либо на деньги, либо на другой цифровой актив. Таким образом, он не является платежной системой, и скорее представляет под собой инвестиционной инструмент. В свою очередь председатель правления АФИ Роман Прохоров указал, что сам проект цифровой валюты фактически вырос из криптовалюты.

«Сама крипта была сделана для того, чтобы реализовывать анонимные, быстрые, в том числе трансграничные расчёты, минуя банковскую систему. Поэтом эта история приобрела развитие, некоторые люди решили на ней подзаработать. Ту самую крипту пытались запихнуть во все возможные проекты. И то же самое время за всем этим наблюдали центральные банки. Фактически криптовалюта стала им прямой альтернативой и проходила мимо их контроля. Но что мы имеем на сегодня? Первое — крипту, которая запрещена к использованию на территории Российской Федерации, хотя физлица могут ее приобретать. Второе — идею от Банка России как на все это повлиять, каким образом можно использовать технологию блокчейн. Отсюда родились проекты, которые называются тем самым словом — цифровая валюта», — рассказал он, добавив, что дальше всего из наших партнеров в подобных проектах продвинулся Китай.

Отдельная форма денег

В России движение к цифровому рублю в последнее время пошло также значительно активнее. Эксперты напомнили, что введение подобной валюты можно ожидать уже в первом квартале 2023 года. Более того, согласно официальной информации ЦБ РФ, наиболее крупные банки будут включены в данную систему.

Аналитик ассоциации ФинТех Дарья Петрова заметила, что вероятно, технологии, применяемые при использовании цифрового рубля, будут опробованы на ограниченном числе клиентов банков. Скорее всего, среди начальных операций будут производится непосредственные переводы, оплата товаров и так далее, чтобы протестировать работоспособность системы.

Дарья Петрова обратила внимание, что цифровой рубль, в свою очередь, станет третьей формой денег в модели, где Центральный банк будет выполнять функции медиатора или операторам платформ, а финансовые учреждения выступать в качестве посредников при открытии кошельков и осуществлении всех операций.

«Здесь нужно понимать, что данная модель у нас соответствует лучшим практикам, и важно не делать из цифрового рубля некую реплику безналичных расчётов. То есть это отдельная форма денег», — добавила она.

Однако для чего физическим лицам может потребоваться цифровой рубль? Директор по развитию бизнеса «Мастерчейн» Сергей Рябов заметил, что первая функция — это уже упомянутое окрашивание.

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«То есть ты своему ребенку перечисляешь деньги, чтобы он не на что–то плохое их потратил, а точно на обед. А второй кейс — например, кто–то решил купить автомобиль. И есть два способа: либо принести в салон чемодан наличных, либо оплатить онлайн, но со значительной комиссией за перевод. При цифровой валюте таких ограничений нет, это перевод с кошелька на кошелек. Скорее похоже на то, как будто человек отдал деньги напрямую», — добавил он.

Что касается использования цифрового рубля в качестве трансграничной оплаты, то, уверены эксперты, пока говорить об этом еще достаточно рано. «На самом деле эта история она только зарождается, и нужно понимать, что на сегодняшний день более 100 стран на данную тему ведут исследования, но ключевое слово — исследования, а не реальный продакшн. Около 10 стран перешли в следующую стадию, но в этом списке нет ни одной крупной и развитой страны. Китай — это особое исключение. В основном государства сейчас выпускают цифровую валюту для внутреннего использования», — указал Александр Нам.

Для выхода на международный уровень необходимо, чтобы какая-то платформа взяла на себя роль глобального интерфейса. Однако учитывая антиглобалисткие тенденции, достичь этого может быть сложно.

«Действительно, цели у всех разные. Ну вот, у тех же самых Соединенных Штатов, с моей точки зрения, есть очень хорошая задача, которую они будут пытаться с помощью всего этого решить — сбросить свои фиатные долги. Аналогичная проблема есть у Европы. С переходом на цифровую валюту центральных банков можно попросту оставить предыдущие долги за бортом», — констатировал Роман Прохоров.

При этом появление, к примеру, цифрового рубля изменит и саму роль банков. Они будут поддерживать не только фиатные деньги, но и, вероятно, выпускать собственные цифровые валюты. «Я думаю, что в будущем каждый клиент, корпоративный или физический, сам будет тот актив, который ему более выгоден. Я не верю, что исчезнут классические ценные бумаги. Не верю, что пропадут наличные и исчезнут безналичные расчеты. Мне кажется, что всё это будет существовать параллельно. Мы с вами будем просто выбирать», — резюмировал Александр Нам.

Новое поколение выбирает цифру

В кулуарах мероприятия корреспондент «Эксперта» обсудил с финансовым аналитиком ФК «Финам» Андреем Масловым основные преимущества цифрового рубля в текущих условиях. По словам эксперта, главное — это простота и скорость подобных операций.

«Для россиян, привыкших пользоваться онлайн–сервисами крупных банков и экосистем, визуально мало что изменится. Потребители все так же будут видеть цифры на экранах мобильных устройств, но вот система, которая будет стоять за этими цифрами, сделает процессы удобнее для регуляторов, банков, госучреждений и так далее. Также из преимуществ можно выделить повышенную защищенность электронных кошельков, снижение транзакционных издержек (комиссий банков) и упрощённый доступ для государства в лице налоговой службы, полиции и других органов к отслеживанию денежных потоков, что, в целом, повысит безопасность системы и поможет более эффективно бороться с довольно популярными в наше время видами мошенничества, но в то же время может стать и минусом при злоупотреблении приватностью клиентов», — отметил аналитик.

Андрей Маслов также выразил сомнение, что подобная валюта в скором времени сможет быть использована за рубежом. «По сути, цифровая валюта более проста для международных транзакций, но политические решения вряд ли дадут цифровому рублю шанс для расчетов за рубежом», — предположил он.

Что касается популярности подобного новвоведения, то молодое поколение россиян может вполне положительно воспринять данную инициативу, так как живет «в мире» с развитыми цифровыми услугами, признал Андрей Маслов.

«В то же время многие будут обеспокоены тем, что государство сможет более эффективно отслеживать транзакции и действия населения. Старшее поколение вряд ли вообще отреагирует. Если и придет к использованию цифровых рублей, то, вероятно, очень нескоро и довольно инертно», — заключил он.