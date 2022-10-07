Упало все. Кроме нефти

Ужасно хорошие новости

Правило «хорошие новости – плохие новости» во время циклов подъема ставок работает очень хорошо, иногда даже слишком. Недавно угроза краха рынка гособлигаций и проблемы пенсионных фондов заставили Банк Англии отказаться от ужесточения денежно-кредитной политики. В пятницу ФРС оказался в обратной ситуации: теперь многие уверены, что подъем ставки не замедлится, а, быть может, и ускорится.

Данные с рынка труда США, с таким нетерпением ожидавшиеся трейдерами, оказались так хороши, что просто ужас. Уровень безработицы в США снизился с 3,7% до 3,5%. Ожидали, что он не изменится, и даже это было бы не очень хорошей новостью для быков.

У ФРС, как известно, двойной мандат (ценовая стабильность и полная занятость) – рост безработицы мог бы изменить ее взгляд на целесообразность подъема ставок. Обратная ситуация, напротив, развязывает регулятору руки.

В общем, быки откровенно надеялись на то, что число новых рабочих мест окажется заметно ниже ожиданий. Но хотя тех и вправду было создано меньше – 263 тыс. против 275 тыс. – разница очень уж невелика. В сущности, отчет продемонстрировал, что на рынке труда в США дела по-прежнему обстоят нормально, а в определенном смысле даже слишком хорошо.

«Хотя прирост числа рабочих мест и замедляется, экономика США остается слишком горячей для того, чтобы ФРС смогла достичь своей цели по инфляции, – разъяснил агентству Bloomberg управляющий директор Lazard Asset Management Рональд Темпл. – Путь к ‘мягкой посадке’ экономики становится все сложнее. Если в Федрезерве еще и оставались голуби, то сегодняшний отчет может очень проредить их ряды».

Практическим выводом из этого было то, что подъем ставки ФРС на 75 б.п. в ноябре становится неизбежным, а вероятность такого же шага в декабре начинает расти. Согласно данным CME FedWatch Tool, срочный рынок оценивал в пятницу шансы на второй исход в 19,9% против 7,4% в четверг.

Это, естественно, бьет не только по экономике США, повышая шансы на рецессию, но и по всему миру. И началась распродажа практически всех рисковых активов, да если бы только их.

Бумаги, валюты, золото

Падали акции в ЕС. Общеевропейский индекс Stoxx 600 закрыл день снижением на 1,2% – все основные биржи и большинство секторов были в минусе. Германский DAX потерял 1,6%, французский CAC 40 – 1,2%, а итальянский FTSE MIB – 1,1%.

Обвалились индексы в США. Вечером в пятницу S&P 500 терял 2,6%, Dow Jones Industrial Average – 2%, а Nasdaq Composite – 3,6%.

Падали облигации, а их доходность (она меняется обратно пропорционально котировкам) росла. У эталонных U.S. 10 Year Treasury она поднялась на 9 б.п. до 3,91%, у аналогичных германских гособлигаций – на 13 б.п. до 2,22%, а у французских – на 11 б.п. до 2,83%.

«В целом, если доходность в США движется в каком-то направлении из-за американских данных, то вполне вероятно, что ее динамика и в Европе будет такой же, — пояснял это Reuters старший экономист TS Lombard Давиде Онелья. – Можно ожидать, что действия ЕЦБ в области денежно-кредитной политики будут в некоторой степени связаны с тем, что делает ФРС».

Перспектива роста разницы в ставках между США и остальными странами давила на валюты. Вечером в пятницу евро снижался относительно четверга на 0,4%, торгуясь на уровне $0,975. Фунт стерлингов упал на 0,6%, оказавшись ниже $1,1. Доллар подскочил выше 145,3 иен – максимальный уровень с момента сентябрьской валютной интервенции Японии.

Не миновали распродажи и криптовалюты. Биткоин и эфир вечером теряли около 3%.

Упали в цене золото, серебро и платина (на 0,8%, 2,1% и 0,5% соответственно). Палладий потерял 3,5%, а медь – 1,7%.

Нефть течет вспять

И только для нефти все эти страхи были не указ. Вечером в пятницу Brent росла на 3,8%, а WTI – на 4,7%. Проблем с предложением энергоносителей рынок опасается больше рецессии. Он отыгрывал два решения: одобрение Евросоюзом идеи введения ценового потолка для российской нефти и снижение добычи ОПЕК+.

Даже в новой ситуации аналитики ожидают превышения котировками нефти уровня $100 за баррель. Для фондового же рынка пока основное направление – вниз.

«Вывод, к которому пришли многие из тех, с кем мы разговаривали, состоит в том, что ФРС не только не будет помогать рынкам, но и в своем упорном стремлении к ценовой стабильности будет продолжать ужесточение, пока на рынках капитала что-то не сломается», — цитировал CNBC фондового аналитика Wells Fargo Кристофера Харви.

