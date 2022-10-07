«Уралтрансмаш» поставил Минобороны партию модернизированных гаубиц «Мста-С» с опережением сроков

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Уралтрансмаш» в досрочном порядке передал партию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С» Министерству обороны РФ.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в рамках гособоронзаказа был проведен капитальный ремонт всех узлов; гаубицу оснастили автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО).

Отмечается, что при доведении самоходных артиллерийских установок до уровня 2С19М2 была улучшена прицельная скорострельность (до 10 выстрелов в минуту) и добавлен режим огневого налета.

«Уралтрансмаш» (Уральский завод транспортного машиностроения) — одно из старейших предприятий на Урале. Сегодня АО «Уралтрансмаш» производит военную технику, а также трамвайные вагоны, станки и железнодорожную продукцию. Это единственный завод в России, производящий самоходные артиллерийские установки. «Уралтрансмаш» входит в концерн «Уралвагонзавод» «Ростеха».