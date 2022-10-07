Власти Энергодара сообщили о перезапуске двух реакторов Запорожской АЭС

На крупнейшей в Европе Запорожской АЭС начались работы по запуску двух энергоблоков. Ранее все реакторы станции были остановлены.

Об этом сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга, передает «Интерфакс».

На этой неделе глава Международного энергетического агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Как указывалось на сайте МАГАТЭ, старший персонал АЭС проинформировал присутствующих на станции экспертов агентства о подготовке к перезапуску пятого энергоблока на пониженной мощности для производства пара и тепла для нужд станции.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать ФГУП «Запорожская АЭС», объекты станции перейдут в федеральную собственность.

Регулярные обстрелы АЭС и Энергодара ведутся ежедневно с середины лета. 1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ, на станции остались два специалиста агентства. Последний действующий реактор ЗАЭС был остановлен 11 сентября.