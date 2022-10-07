Захарова обвинила Украину в ядерном шантаже

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обвинила Украину в ядерном шантаже.

По её мнению, об этом говорят абсолютно не просто безответственное, а экстремистское поведение по обстрелу Запорожской атомной электростанции, передаёт РИА Новости.

«Сколько мы об этом говорили – что эти обстрелы ведутся намеренно, что это настоящий ядерный шантаж, что это действия, которые можно квалифицировать как террористические с учетом, что это объект гражданской инфраструктуры, который вырабатывает ядерную энергию», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Как подчеркнула дипломат, Киевский режим обстрелами ЗАЭС пытался сделать станцию грязной ядерной бомбой.

«Идеология была именно эта – сделать всё возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как грязную ядерную бомбу» – резюмировала Захарова.

Как ранее писал «Эксперт», президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС.

Согласно указу, который был опубликован на портале нормативно-правовых актов, управлять станцией будет АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» (АО «ЭО ЗАЭС»), учредителем которой является концерн «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).

При этом правительству РФ поручено определить аспекты, связанные с регулированием деятельности Запорожской АЭС на период до 2028 года, установить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения ее безопасности и выдачи лицензий на право ведения работ. Кроме того, Путин поручил продумать детали федерального госнадзора за соблюдением безопасности на АЭС.

