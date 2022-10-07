Запрет на полеты в 11 российских аэропортов продлили до 16 октября

Росавиация в очередной раз приняла решение о продлении ограничений для воздушных гаваней южной и центральной России.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 октября 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, на данный момент по-прежнему не производятся полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по другим маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — напомнили в Росавиации.

Ограничения были введены в конце февраля, после начала военной спецоперации на Украине.