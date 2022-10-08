Россия может проскочить мимо глобальной рецессии

Производственная активность в России продемонстрировала в сентябре обнадеживающую динамику: композитный индекс (PMI) российских менеджеров по закупкам, рассчитанный S&P Global, в сентябре прибавил 0,3%, поднявшись до 52%. Такого уровня в нашей стране не видели с весны 2019 года.

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По словам экспертов, рост показателя вполне оправдан. Как поясняет профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким, производственная активность в России обусловлена ростом производства, новыми заказами и клиентским спросом, связанными с уходом с рынка зарубежных игроков. Таким образом, происходит активизация процесса импортозамещения в силу вынужденных факторов.

«Очевидно, что западные санкции продолжают действовать как на потребительский рынок, так и на рынок поставок оборудования и комплектующих, что крайне негативно для ряда секторов, но, вероятно, для некоторых секторов это предоставляет уникальные возможности для местных производителей. Рост, очевидно, связан с заказами от внутренних клиентов, поскольку количество новых экспортных заказов резко сократилось, а снижение спроса со стороны иностранных клиентов связано с их уходом по политическим соображениям, влиянием санкций и сложностью логистики», – отмечает Аким.

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Страна большого бизнеса

То, что импортозамещение становится одним из основных драйверов для промышленного производства из-за необходимости в кратчайшие сроки заместить резко сократившиеся поставки импорта (там, где это представляется возможным), отмечает и аналитик ИКСИ Дмитрий Плеханов. Однако эксперт призывает не переоценивать высокое значение PMI.

«В сентябре показатель для российской промышленности составил 52 пункта, что лишь ненамного превышает критическую отметку в 50 пунктов, превышение которой и позволяет говорить о росте деловой активности среди опрашиваемых предприятий. То, что значение индекса оказалось на максимуме с марта 2019 года говорит скорее о слабой экономической активности в последние годы. Для сравнения в той же Германии, где уровень деловой активности в промышленности наоборот устремился к минимальному за последние два с лишним года уровню, индекс PMI в прошлом году составлял свыше 60 пунктов», – поясняет эксперт.

Он отмечает, что российский показатель PMI вообще отличается более низким уровнем волатильности, одна из причин которой может заключаться в более высокой доле крупных предприятий, которые устойчивее к кризисным явлениям, и относительно низкой – более подверженных колебаниям экономической конъюнктуры представителей малого и среднего бизнеса.

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Еще один нюанс заключается в том, насколько представительны результаты опроса предприятий, проводимого в рамках расчета индекса, в условиях, когда многие иностранные предприятия (особенно в сфере автопрома) объявили о приостановке своей деятельности.

«Если некоторые из них принимали раньше участие в опросе, то теперь их отсутствие может приводить к получению завышенных результатов, тем более, что оставшиеся производители получили возможность нарастить свою долю на рынке за счет ушедших конкурентов. В частности, АвтоВАЗ в сентябре отчитался о росте продаж на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в то время как в целом по рынку наблюдается снижение продаж на 50-60% в годовом выражении», – поясняет Плеханов.

Как отмечают экономисты инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», индекс PMI в сфере услуг вернулся в зону роста, повысившись до 51,1 в сентябре после 49,9 в августе. Рост производства был относительно небольшим, но поддерживался внутренним спросом и ростом новых заказов.

«В отличие от обработки, в секторе услуг давление со стороны издержек и рост цен оставались повышенными, при том, что занятость несколько сократилась. Вместе с тем оптимизм по поводу будущего развития ситуации увеличился в сентябре. Стоит отметить, что индексы во многом не отражают эффект от объявления частичной мобилизации в конце сентября, в октябре мы можем увидеть снижение обоих индексов», – говорится в обзоре инвесткомпании.

Производство тормозит по всему миру

«Однако в целом наша страна может, несмотря на геополитику и сильное внешнее экономическое давление, пройти начинающийся кризис менее болезненно. В отличие от стран Запада, на нас так не давят цены на энергоресурсы – наоборот, РФ больше зарабатывает на внешних рынках за счет высоких цен», – полагает основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

О каком кризисе идет речь? Во-первых, во многих странах падает та самая производственная активность. В Еврозоне PMI обрабатывающей промышленности упал в сентябре до 27-месячного минимума – 48,4 пункта. В Южной Корее индекс третий месяц находится ниже отметки в 50 пунктов. В сентябре он оказался на уровне 47,3. В США PMI снизился на 1,9 пункта до 50,9 в сентябре с 52,8 в августе. При этом, правда, прогноз дается позитивный – 52,2 пункта. Но вот оправдается ли он – большой вопрос.

Как поясняет Михаил Аким, данные в Штатах указывали на слабые операционные условия, хотя наметился некоторый рост. При этом, нехватка рабочей силы является ключевым препятствием работе компаний с поступающими новыми заказами, а также фактором инфляции.

«Индекс деловой активности в производственном секторе Европы показывает падение производства и слабый внешний спрос. В сентябре объем производства в обрабатывающей промышленности снизился, а заказы сократились, в частности из-за падения спроса за рубежом, снижения спроса со стороны США, Китая, других регионов. Хотя теоретически слабый евро должен повысить спрос на европейский экспорт, сделав его более дешевым для зарубежных покупателей, как показывает мировой опыт, зачастую это оказывает незначительное влияние», – говорит профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Он указывает на то, что производители столкнулись со слабыми условиями на мировом рынке, растущей неопределенностью, высокими транспортными расходами, снижающими конкурентоспособность, отменой и более длительными сроками выполнения заказов.

«Очевидно, что европейская экономика находится на пороге рецессии, поскольку домохозяйства и предприятия борются с ростом цен на энергию, скачком стоимости заимствований и волатильностью валюты, которая достигла крайне низкого уровня по отношению к доллару США», – говорит эксперт, добавляя, что слабость евро повышает стоимость импорта топлива и сырья, которые часто оцениваются в долларах, а инфляция затрат на ввозимые ресурсы выросла, отчасти из-за более слабого евро.

Рецессия не близко, она уже здесь

Глава МВФ Кристалина Георгиева и генеральный секретарь ЮНКТАД Ребекка Гринспен уже заявили о надвигающейся на мир рецессии. Обе видят корень проблем в ужесточении денежно-кредитной политики. По мнению Георгиевой, ее надо привести в соответствие с фискальной политикой для того, чтобы уравновесить ситуацию.

«Итак, у вас есть денежно-кредитная политика, нажимающая на тормоза, и фискальная политика, нажимающая на ускоритель», – заявила она после участия в конференции по продовольственной безопасности в Саудовской Аравии.

Как отмечает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов, Всемирный банк рассматривает три возможных сценария развития мировой экономики в условиях роста процентных ставок. И лишь один из них связан с рецессией.

«Основной причиной увеличения вероятности возникновения рецессии является неопределенность того, насколько повышение ставок повлияет на инфляцию и на замедление темпов роста глобальной экономики.

В августовском прогнозе Всемирного банка ожидается сокращение темпов роста ВВП развитых стран в 2023 году с 2,5% до 1,2% по сравнению с его же прогнозами в январе. При этом экономики развивающихся стран пострадают не очень сильно – здесь Всемирный банк снизил ожидаемые темпы роста с 4,5% до 4,1%. Больше всего пострадают страны-экспортеры сырьевых ресурсов: прогнозируемые темпы роста для них снижены с 2,9% до 1,6%, так как при возникновении рецессии спрос на экспортируемые ресурсы упадет», – говорит Абрамов.

Впрочем, госпожа Гринспен из ЮНКТАД указывает на то, что развивающиеся страны уже в зоне риска: «Пострадают все регионы, но больше всего тревожных сигналов поступает из развивающихся стран, многие из которых приближаются к дефолту».

Она добавляет, что у мира еще есть время отступить от края рецессии. Однако некоторые эксперты полагают, что отступать уже бесполезно.

«Период "дешевых денег", который стартовал в 2008 году и длился до сегодняшнего дня, вызвал ускорение инфляции практически повсеместно. Во всех крупных экономиках, кроме китайской, начался цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Это делает рецессию почти неизбежной, вопрос только во времени ее наступления и глубине спада», – говорит доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» ФФБ РАНХиГС Сергей Хестанов.

«В мире нет предпосылок для рецессии – она уже началась, поскольку в странах Евросоюза падение ВВП наблюдается в течение двух кварталов, в Штатах тоже. Это – техническая рецессия, она началась и будет только расширяться по мере накопления кризисных явлений (рост инфляции, стоимость энергоносителей, падение ВВП, увеличение безработицы и т.д.)», - добавляет Артем Деев.

Пройти по краю

Впрочем, там, где есть выгода, есть и риски. Как отмечает Сергей Хестанов, для России это — падение спроса и, соответственно, цен на нефть и газ.

«Пока сделка ОПЕК+ работает хорошо, опасность этого сценария невелика. Помочь подстраховаться на этот случай может сбалансированность бюджета. Чем меньше дефицит, тем меньше все риски», – говорит доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» ФФБ РАНХиГС.

Собственно, сохранение баланса – один из ключевых аргументов Минфина России против наращивания расходов и сохранения хотя бы приверженности бюджетному правилу. Печальный опыт использования вертолетных денег в Европе, который только привел к росту инфляции – наглядное тому доказательство.

По мнению Александра Абрамова, выйти из непростой ситуации Россия может, перебравшись на другие, не нефтяные рельсы.

«На фоне вполне возможного снижения доходов от экспорта энергоресурсов из-за глобальной рецессии России необходимо заниматься реструктуризацией экономики в части импортозамещения и желательно не ослаблять денежно-кредитную и бюджетную политику», – полагает эксперт.

Собственно, последние заявления правительства, ЦБ и Минфина, средства, заложенные в проект бюджета на развитие инфраструктуры, электроники, авиации и судостроения, ЖКХ и агропромышленного комплекса, говорят о том, что работа в верном направлении уже ведется. Надо только помнить, что работа равна силе, помноженной на пройденный путь. А путь (расстояние) это скорость, помноженная на время. В общем, скорость важна. А уж как важна сила!