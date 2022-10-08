Движение по Крымскому мосту полностью перекрыли

Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено, готовится запуск паромной переправы, сообщил ТАСС врио министра транспорта региона Николай Лукашенко. Судоходство в Керченском проливе не перекрывалось. Ранее стало известно о возгорании топливных цистерн железнодорожного состава, в результате чего были частично обрушены два автомобильных пролета моста.

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«Ограничено движение по автомобильной и железнодорожной частям. Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы», — сообщил Лукашенко.

В пресс-службе Росморречфлота агентству заявили, что судоходство в Керченском проливе перекрыто не было. Специалисты дорожной службы уже работают на месте ЧП, оценивая состояние автодорожного полотна, сообщили в Упрдор «Тамань». Компания «Гранд сервис экспресс», организующая железнодорожные пассажирские перевозки через Крымский мост, планирует создать оперштаб в связи с этим инцидентом.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные Национального антитеррористического комитета, в 06:07 мск 8 октября «на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова». В результате ЧП были частично обрушены два автомобильных пролета переправы, арка над сухопутной частью моста не повреждена.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале, что паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем начнет работать уже в субботу. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.