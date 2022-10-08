В правительстве заявили о полной обеспеченности Крыма основными товарами и топливом

Крым и Севастополь полностью обеспечены продовольствием и товарами повседневного спроса, поэтому необходимости во введении каких-либо ограничений на их розничную продажу нет, сообщили в Минпромторге РФ. В Минэнерго также заверили в полной обеспеченности энергоресурсами Республики Крым, Севастополя, Херсонской и Запорожской областей. Ростуризм совместно с Минцифры запустили федеральный колл-центр для отдыхающих в Крыму и для тех, кто запланировал туда поездку в ближайшее время.

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«Совместно с федеральными торговыми сетями Минпромторг на регулярной основе осуществляет мониторинг запасов всех социально значимых товаров», — говорится в Telegram-канале Минпромторга.

В Минэнерго прошло заседание оперативного штаба по обеспечению энергоресурсами Республики Крым, Севастополя, Херсонской и Запорожской областей. По его итогам пресс-служба сообщила, что ситуация с топливообеспечением, газо- и электроснабжением потребителей стабильная, регионы обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил принять необходимые меры поддержки туристов, находящихся сейчас в Крыму. Для них, а также тех, кто планировал туда поехать в ближайшее время, запущен федеральный колл-центр. Консультацию специалистов можно получить круглосуточно и бесплатно по номеру: + 7 (800) 707-97-41.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов попросил отельеров и руководителей санаториев продлить проживание для гостей, у которых закончилось время пребывания. Все затраты он пообещал компенсировать за счет региона.

