Хуснуллин представил оперативные данные по движению на Крымском мосту

Вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавляющий созданную по поручению президента правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту, после осмотра повреждений сообщил, что уже в воскресенье планируется запустить автомобильное движение по двум полосам. Также, по его словам, по мосту уже прошли грузовые поезда, за эту ночь пропустят и 12 пассажирских. Видео с этим комментарием размещено в его Telegram-канале.

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«Запущено автомобильное движение по одной полосе. Поставлена задача за ночь подготовить ситуацию, чтобы завтра запустить движение по двум полосам. Проводим инструментальное обследование, определились с объемами ремонта. Могу сказать, что уже заказали металл, собрали строителей, проектировщиков», — рассказал журналистам Хуснуллин.

Он заверил, что для автомобилистов нет рисков движения по мосту. Сейчас осуществляется реверсное движение по 50 машин, решается вопрос об увеличении количества осматривающих автомобили на постах в целях безопасности.

Также Хуснуллин сообщил, что первые грузовые поезда уже прошли по Крымскому мосту. Скоро поедут и пассажирские. За ночь с субботы на воскресенье планируется пропустить 12 пассажирских составов.

