Минобороны сообщило о назначении командующего СВО

Министерство обороны сообщило о назначении командующего специальной военной операцией на Украине. Соответствующее заявление сделал 8 октября официальный представитель МО РФ.

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Командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине назначен главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Сергей Суровикин, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Решением министра обороны Российской Федерации командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин", — цитирует заявление Конашенкова на брифинге агентство "Интерфакс".

24 июня, напоминает агентство, стало известно, что Сергей Суровикин в ходе спецоперации на Украине командует Южной группировкой российских войск.

Как сообщается, он командовал российской группировкой в Сирии, а ранее участвовал во второй Чеченской кампании и в конфликте на территории Таджикистана.

С октября 2013 года он командовал войсками Восточного военного округа (ВВО). В ноябре 2017 года Суровикин был назначен главкомом ВКС России.

Как сообщает агентство РИА Новости, Сергей Владимирович Суровикин родился в 1966 году в Новосибирске. В 1987-м окончил с золотой медалью Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе, а в 1995-м — Военную академию имени Фрунзе в Москве. После этого служил в Таджикистане, где прошел путь от командира мотострелкового батальона до начальника штаба 201-й мотострелковой Гатчинской дивизии.