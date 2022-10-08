Конашенков сообщил об успехах на Купянском и Краснолиманском направлениях

Решением министра обороны РФ командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, он озвучил успехи российских военнослужащих на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях.

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Так, по его словам, за прошедшие сутки российские военнослужащие отразили все попытки наступления двух усиленных батальонов ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 100 украинских военных, два танка, пять БМП и четыре автомобиля. На Краснолиманском направлении при очередной безуспешной попытке форсирования силами двух усиленных рот ВСУ реки Жеребец, российские войска ликвидировали более 30-ти украинских военнослужащих, три БМП и пять пикапов.

«Кроме того, в результате массированных ударов по выдвигавшимся резервам противника в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области, уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ и 19-го батальона теробороны», — добавил Конашенков.

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, российские ВКС уничтожили более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники в населенных пунктах ДНР. На Южно-Донецком направлении военные ВС РФ отразили попытку контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины, ликвидировав более 90 украинских военнослужащих. Кроме того, был нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье, в результате чего погибли более 160 боевиков.

«На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал попытки ведения наступательных действий силами трех батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии, прибывшего с Западной Украины. Все атаки украинских сил отражены. В результате нанесения российскими подразделениями огневого поражения противнику уничтожено более 240 украинских военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия», — рассказал Конашенков.

За сутки, по данным Минобороны, российские военные поразили 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 174-х районах, уничтожили четыре склада боеприпасов и узел связи украинской группировки войск под Харьковом. Российские истребители сбили над Запорожской областью украинский самолет МиГ-29, а средства ПВО уничтожили 12 беспилотников, в том числе один «Байрактар-ТБ2», сбили 21 снаряд американской РСЗО «HIMARS» и баллистическую ракету «Точка-У».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 316 самолетов, 158 вертолетов, 2176 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5494 танка и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6395 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил представитель Минобороны.

Конашенков также отметил, что несмотря на присутствие на Запорожской АЭС представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации. Так, по его словам, в течение суток Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции дважды подвергались обстрелам со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня «Град». Всего из подконтрольного Киеву Марганца Днепропетровской области было выпущено 15 ракет. В результате попадания украинских реактивных снарядов в район промзоны, была выведена из строя линия электропередачи, обеспечивающая собственные нужды станции и электроснабжение города Энергодар. Представитель Минобороны сообщил, что российская артиллерия подавила огневые средства противника, на АЭС задействовали резервные дизель-генераторы, а ремонтные работы по восстановлению электроснабжения уже завершаются. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС находится в норме.