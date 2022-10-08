Кто такой SMM-маркетолог и почему он важен в современном бизнесе?

Привычная жизнь переходит в электронное пространство - интернет. В интернете покупают нужные товары, бронируют билеты для романтического свидания, приобретают недвижимость или автомобиль не выходя из дома. Но если много приобретений совершается в интернете, то как привлечь такой поток аудитории к собственному товару, ведь мировая аудитория это и всемирный уровень конкуренции, никто не захочет упускать шанс продать творение и получить прибыль.

Для начала стоит разобраться с аудиторией. Важно узнать портрет среднего покупателя. Для разбора аудитории есть отдельные кадры, но статистика говорит, что масса покупок в интернете совершается людьми с 18 до 35 лет со средним уровнем дохода, начиная с 40 тысяч рублей в месяц. Статистика - вещь полезная, но не настолько точная, как хотелось бы. Ведь товары, продающиеся в интернете, относятся к различным категориям, для разных возрастов и целей. Поэтому на рынке покупают профессиональный разбор аудитории. Оценка аудитории, упростит задачу следующему сотруднику маркетингового отдела - SMM маркетологу.

SMM маркетинг известен ровно столько, сколько продаются товары через интернет. Один из частых вопросов в диджитал среде - "Как стать профессиональным smm-щиком". Такой сотрудник будет полезен в любой компании, ведущей дело в социальных сетях, маркетплейсах, интернет-магазинах, а также в медиа сфере. SMM маркетинг создан для привлечения и удержания аудитории на конкретном типе товара, поэтому SMM-щик займется продвижением товара и привлечением к нему нового интереса в интернете.

Таким образом, SMM маркетинг - социальный медиа маркетинг, продающий товары в социальных сетях.

Так как в интернет высокая покупательская активность и мировая аудитория, то социальные сети нужны каждому бизнесу. Поэтому маркетологи социальных сетей востребованы на рынке.

SMM маркетолог будет продвигать контент от имени бренда. Контентом будет дополнительная информация, кроме направленной на продажи, например познавательные статьи о пользе товара бренда, факты из истории компании или фотографии и отзывы счастливых покупателей. Такой контент не несет в себе цели прямой продажи. Посты создаются для наполнения страницы и напоминают пользователям о существовании бренда.

Маркетолог займется изучением интересов аудитории и поиском инфо поводов. Например, как подстроить тренды из другой социальной сети с короткими видео под продаваемый товар. Иногда инфо поводом становится конфликт интересов других компаний, и корректная реакция на ситуацию вызовет положительное отношение будущих и действующих покупателей.

Маркетолог будет продвигать внутреннюю рекламу в социальной сети. Такой инструмент работает в большинстве социальных сетей и позволяет пользователям и компаниям продвигать профили для увеличения аудитории. Но настроить рекламу не так просто как кажется, поэтому стоит воспользоваться услугами маркетолога. За актуальностью и работоспособностью рекламы нужно постоянно следить.

Образованный профессионал будет вести до 10 социальных сетей одновременно, включая локальные социальные сети, которые доступны только в конкретных странах и регионах.

Социальные сети не приносят результат сразу, а увеличивают продажи постоянно, но не слишком быстро, как хотелось бы. Выглядит работа следующим образом: пользователь по внутренней рекламе видит профиль на тематику, которой недавно интересовался, так работает таргет, будущий клиент переходит и изучает созданный SMM-щиком контент, после чего принимает решение о покупке. Поэтому социальные сети должны вестись в моменте, возможно по таймеру, постоянно обновлять и пополняться новым контентом. Этим занимается профессионал социального маркетинга.

Постоянное обновление социальных сетей поможет решить сразу несколько задач. Дополнительные профили создают постоянное увеличение трафика, так как каждый человек уникален и некоторые могут не пользоваться, например, ВКонтакте, а предпочитают Facebook. SMM-щик перенаправит людей из одной социальной сети в другую, давая больше дополнительной информации о продукте.

Отредактированные фото рабочего процесса сформируют лояльность аудитории к товару или предложению. Стоит чаще показывать мастеров за работой, сделать акцент на чистоту не только клиентской зоны, но и внутренней, показать довольных общим делом сотрудников, продемонстрировать дорогую технику в рабочем помещении. Положительные отзывы, которые пишут в сообщения, видит только менеджер по продажам, пусть менеджер поделится скриншотами с SMM-щиком, а тот опубликует отзывы на странице в социальной сети. Стоит показать с чего начиналась работа, какие достижения хранятся в рукаве у компании. И рассказать истории людей, работающих с брендом. Это покажет насколько бренд близок к аудитории, насколько компания связана с текущими событиями в мире. Этим также займется SMM маркетолог, который сформирует календарь публикаций с нужной частотой, чтобы не оттолкнуть навязчивыми постами, а привлечь новых клиентов.

Отдельный вид контента: посты на вовлеченность или интерактивные посты. Такие посты используются для проверки вовлеченности аудитории в бренд. К контенту закрепляется вопрос или опрос, а подписчики комментируют и делятся мнением. Подготовленный сотрудник, тоже будет отвечать на комментарии и дискутировать вместе с аудиторией для повышения интереса.

Становится понятно, что SMM-щик это человек, который отвечает за ведение социальных сетей компании. Новая профессия появилась быстро, мало кто о SMM слышал еще 10 лет назад. Сегодня большинство компаний держат в штате одного, а иногда двух сотрудников социального маркетинга. Профессия стала настолько востребована, что основам SMM обучаются и онлайн, но это не значит, что работа слишком легкая.

Работа будет постоянно, ведь SMM маркетолог занимается подбором контента для социальных сетей. SMM-щик создает контент сам или с помощью других сотрудников.

На такой должности предстоит руководить созданием постов и фотографий. Разбираться в редактирующих программах и программах для внутренней и внешней рекламы. Постоянно актуализировать знания о текущий инфо поводах. Отвечать и постоянно быть на связи с подписчиками. Настраивать рекламу, следить за работоспособностью, проверять статистику и аналитику страницы или сразу нескольких профилей.