На выставке в Москве покажут винтажные шоколадки и керамику майя

Посетители выставки «Кнорозов и шоколад. Два столетия одного века» в Москве узнают о влиянии индейцев майя на развитие технологий выращивания какао. Мероприятие организовано совместно со столичной фабрикой «Красный Октябрь» и будет проходить в Мезоамериканском центре им. Ю.В. Кнорозова РГГУ до конца октября. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«История шоколада в России насчитывает уже несколько веков. Москва всегда была и остается одним из крупнейших производственных центров сладостей. Сегодня в городе работает 16 кондитерских предприятий, многие из которых имеют интересную многовековую историю. Столичная фабрика «Красный Октябрь» и Мезоамериканский центр подготовили выставку об истории шоколада и о вкладе ученого Юрия Кнорозова в развитие аграрных технологий для выращивания какао. Экспозиция открыта до 31 октября», – рассказал Овчинский.

Выставка посвящена советскому ученому Юрию Кнорозову, который первым в мире дешифровал письменность древних индейцев майя. До него иероглифы пытались прочесть специалисты по всему миру, но в 1930-е годы они сошлись во мнении, что это невозможно. Спустя 20 лет Кнорозов разработал универсальную систему дешифровки древних символов. Из текстов майя стало известно об особенностях выращивания какао-бобов, что могло повлиять на появление их плантаций по всему тропическому поясу.

Керамику этого древнего народа, а также архивные фотографии и винтажные шоколадки посетители увидят на выставке. Дети смогут принять участие в мастер-классах, где их научат писать слово «шоколад» иероглифами майя. Юным посетителям также предоставят возможность раскрасить рисунки и выиграть бесплатные билеты в музеи «Роза Эйнема» и «МИШКа».

Продукция столичных кондитеров признана на международном уровне. Например, три разных вида шоколада «Аленка» были удостоены золотых медалей конкурса «Продукт года-2022» международной выставки WorldFood Moscow. Два вида горького шоколада «Eco-botanica» получили Гран-при в номинации «Кондитерские изделия».