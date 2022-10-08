Патриарх Кирилл напомнил о своем благословении молиться о здравии Путина

По случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре патриарх Московский и всея Руси Кирилл, «вынужденный пребывать в стенах своей кельи», направил приветствие участникам торжеств, напомнив об особом прошении о здравии президента РФ, которое нужно совершать во время Божественной литургии. Об этом сообщается на сайте патриархии.

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«Великий авва Сергий жил в один из сложнейших периодов бытия Руси, отмеченный многочисленными распрями князей, раздробленностью государства и тяжестью иноземного ига. Угодник Христов видел, что причина этого кроется в утрате внутреннего единства, в отступлении от правды Божией, в желании следовать сиюминутным прихотям. В нынешнее время мы видим нечто подобное. Внешние силы, хотящие брани, ополчились на Святую Русь, чающе разделити и погубити единый народ ея. И сегодня наша особая молитва об Отечестве нашем, о народе нашем, о главе государства нашего Владимире Владимировиче Путине, вчера отметившем свое 70-летие. Благодаря его личному участию, в сфере церковно-государственных отношений произошли весьма отрадные изменения, ознаменованные созданием уникальной модели сотрудничества, выстраиванием доверительного и взаимополезного диалога», — говорится в патриаршем приветствии.

Предстоятель РПЦ напомнил, что по его благословению в день памяти преподобного Сергия во всех храмах РФ «возносятся молитвы о главе государства российского, дабы Господь даровал ему здравие и долгоденствие, утвердил в мудрости и духовной крепости».

«Сожалею, что в связи с постигшим меня недугом не могу разделить с вами радость нынешнего торжества, ибо по предписанию врачей вынужден пребывать в стенах своей кельи. Однако для молитвы нет расстояний, как нет расстояний и для христианской любви, которую мы все питаем к преподобному Сергию», — добавил патриарх.

6 октября на сайте патриархии сообщили о положительном тесте на коронавирус у предстоятеля РПЦ. По словам его пресс-секретаря, заболевание проходит в легкой форме.

