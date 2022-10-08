По Крымскому мосту восстановили движение легковых автомобилей и автобусов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о запуске движения легковых автомобилей и автобусов по непострадавшей части Крымского моста. Все они проходят полную процедуру осмотра, сообщил он в своем Telegram-канале. Водителей грузовых фур власти Крыма просят планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу.

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«Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу», — написал Аксенов.

Он уточнил, что около 18:00 мск через Керченский пролив начнет ходить паром «Керчь-2».

Как сообщается в официальном Telegram-канале компании-перевозчика «Гранд экспресс сервис», первые два поезда уже отправились из Севастополя и Симферополя на материк. Возобновлена также продажа билетов на поезда в Крым с отправлением в воскресенье.

