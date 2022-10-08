Путин поручил усилить защиту Крымского моста

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода из Краснодарского края в Крым. Соответствующие полномочия он возложил на ФСБ, сообщила пресс-служба Кремля.

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«Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации», — говорится в указе, который вступает в силу со дня его подписания.

Президент также поручил правительству РФ привести свои акты в соответствие с этим указом.

Как писал «Эксперт» ранее, в 6:07 мск 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении полуострова. В результате ЧП были частично обрушены два автомобильных пролета переправы.