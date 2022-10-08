Шестиугольная напольная плитка: преимущества использования в интерьере

Плитку в форме гексагонов можно назвать одним из самых оригинальных и стильных вариантов напольной отделки. Сложная геометрия заставляет по-другому взглянуть на пространство, а также подчеркнуть стиль и индивидуальность интерьера. Вопреки распространенному мнению укладка в виде сот не сложнее традиционных квадратных или прямоугольных элементов, но при этом гораздо выразительнее и оригинальнее.

Интерьер с шестиугольной плиткой на полу

Гексагоны - стилистически разносторонний элемент, который хорошо смотрится в оформлении ванной, санузла, кухни, гостиной, холла, входных групп, а также экстерьера, поэтому может быть незаменим для жилых домов, квартир и коммерческих помещений кафе, ресторанов, хаммамов и уличных площадок.

Присущее шестиугольникам отсутствие прямых углов и четких форм обеспечивает особый стилистический баланс. Кроме того, подобные элементы менее зависимы от общей площади и органично смотрятся как в тесных, так и в просторных комнатах или участках. Такая укладка смягчает интерьер, делает его уютнее и размереннее, а также может служить главным акцентом всего пространства.

Стильные коллекции гексагонов

Если совсем недавно ассортимент гексагональной плитки для пола был достаточно ограничен, то сегодня производители готовы побаловать покупателей широчайшим выбором оригинальных и стильных коллекций. Привлекательные варианты найдутся абсолютно для любых дизайнерских направлений: от элегантной классики и романтического модерна, до индустриального лофта или уютного скандинавского стиля или прованса.

Черно-белая классика

Контраст белоснежного и черного цвета, напоминающий шахматную раскладку - безусловная интерьерная классика, которая органично вплетается в укладку из сот. Продолжая обыгрывать эту тематику можно выбирать хаотичное расположение контрастных элементов или разбавлять поверхность дополнительным декором.

Имитация благородного мрамора

Гексагоны, имитирующие природный камень, остаются одним из самых популярных способов украсить пространство. Коллекции плитки - сот под мрамор могут быть гладкими, матовыми и отличаться между собой по размерам, но всегда выглядят невероятно привлекательно и дорого. Здесь можно поэкспериментировать и с палитрой, выбирая, наряду с белым мраморным рисунком, черные, серые, бежевые или другие оттенки.

Терраццо

Трендовая напольная плитка-соты, имитирующая терраццо, выглядит очень динамично и жизнерадостно. Пестрая поверхность практична в обслуживании и не требовательна к ходу. Такая облицовка будет особенно гармонично смотреться в скандинавском интерьере, а также современном или авангардном стиле.

Пэчворк

Одно из самых органичных сочетаний шестиугольной плитки - лоскутный узор. Он подчеркивает нетрадиционный формат и усиливает его декоративность за счет хаотичного рисунка. Здесь также можно использовать различные варианты палитры, от черно-белого или монохромного пэчворка, до ярких цветастых узоров, однако главное - не переборщить! Напольная плитка - гексагоны, оформленная в стиле пэчворк, идеально подходит для создания уютной домашней атмосферы.

Монохром

Самый спокойный и безопасный вариант - монохромная напольная отделка соты. Формат шестигранника настолько выразителен, что выглядит привлекательно даже в однотонном оформлении. Стоит обратить внимание на насыщенные благородные натуральные оттенки коричневого, изумрудно-зеленого, синего, бордового, охры или серого.