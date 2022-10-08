Следственный комитет сообщил о трех погибших на Крымском мосту

В результате утреннего происшествия на Крымском мосту погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком, сообщили в Следственном комитете РФ по итогам предварительного расследования.

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«В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее специалисты Главного следственного управления СК РФ возбудили уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина, на место ЧП выехали следователи ГСУ, криминалисты и сотрудники Судебно-экспертного центра СК РФ. Следователи уже установили данные взорванного грузовика и его собственника. Им оказался житель Краснодарского края. По месту его жительства начались следственные мероприятия, изучается маршрут передвижения автомобиля и документация.

В 6:07 мск 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении полуострова. В результате ЧП были частично обрушены два автомобильных пролета переправы, сообщили ранее в Национальном антитеррористическом комитете.

В данный момент открытое горение на мосту ликвидировано. Локомотив с частью поврежденного состава выведен на станцию Керчь. Как заявили в пресс-службе Минтранса, первые поезда смогут поехать по железнодорожному полотну Крымского моста уже к 20:00 мск субботы.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с этим ЧП. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, который пообещал в ближайшие часы прибыть на место происшествия.

