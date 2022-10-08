Сотрудники Минфина оставили послание потомкам

В рамках празднования 220-летия Минфина РФ ветераны и сотрудники министерства подготовили послание будущим финансистам, которое будет храниться в музее ведомства и откроют его только в 2052 году. Как сообщается в Telegram-канале Минфина, авторы письма рассказали в нем о правилах нынешней работы и дали преемникам советы из собственной практики.

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«На наше время выпало немало испытаний — трансформация экономического уклада от планового к рыночному, нестабильность мировой экономики и энергетических рынков, пандемия коронавируса и геополитическая агрессия. Надеемся, что все это осталось позади и ваша работа стала стабильнее», — говорится в послании.

Сотрудники министерства также выразили надежду, что их дело будет достойно продолжено, подчеркнув, что «главной задачей минфиновцев всегда было сохранение и приумножение благосостояния людей и обеспечение финансами важнейших сфер жизни страны».

